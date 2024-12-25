Как Анапа, но в 10 раз дороже: почему петербуржцам стоит отказаться об отпуске на Пхукете

Пхукет часто называют райским уголком, но для меня, как и для многих других путешественников, он не оправдал ожиданий. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но иногда достаточно и одного раза, чтобы понять — это не твоё. Рассказываем, почему туристка не прониклась этим популярным островом. Далее со слов девушки.

Климат, который истощает

Если вы думаете, что летняя жара в родных широтах — это испытание, попробуйте Пхукет в марте. Влажность здесь такая, что вы чувствуете себя в сауне 24/7. Даже ранние утренние часы не приносят прохлады, а море, прогретое до +28 °C, напоминает горячую ванну, но без уюта.

Купание днём превращается в испытание: ни один солнцезащитный крем не спасает от ожогов. Единственное время, когда можно расслабиться на пляже, — раннее утро или поздний вечер. Но просыпаться на отдыхе в 7 утра ради пары часов комфорта — развлечение на любителя.

Отсутствие тротуаров и транспорта

Гулять по Пхукету — задача не для слабонервных. Тротуаров почти нет, и большую часть пути приходится идти вдоль проезжей части. Общественный транспорт? Забудьте. Единственный адекватный способ передвижения — аренда байка или машины, но если у вас нет прав, остаётся такси, которое быстро опустошит ваш кошелёк.

На острове также мало дневных развлечений: музеи, парки или арт-центры тут практически отсутствуют. Если вы не хотите проводить самый жаркий период дня под кондиционером, остаётся только скучать.

Сервис «Анапы 2007»

Пхукет удивил меня своей «застывшей во времени» атмосферой. Продавцы на пляже, палатки с надувными кругами, громкие крики о горячей кукурузе и магнитиках — всё это больше напоминает курорты из прошлого, чем современное туристическое направление.

Добавим сюда высокие цены: жильё в сезон дороже московских апартаментов, а еда в кафе заставляет задуматься, не проще ли купить билет домой.

Потеря аутентичности

Пхукет старается угодить туристам, но, кажется, теряет свою душу. Знакомую тайскую еду найти сложнее, чем пиццу или бургеры. Меню на русском и бочка с надписью «Квас» вызывают больше смеха, чем чувства погружения в другую культуру. Колорит уступает место туристическим стандартам, которые делают остров похожим на любой другой популярный курорт.

Жестокое обращение с животными

Самым болезненным наблюдением для меня стали слоны. Туристы с удовольствием катаются на этих животных, не задумываясь, какой ценой даётся их улыбка на фото. Слоны работают часами на жаре, прикованы цепями и нередко подвергаются жестокому обращению.

Моим утешением стал визит в заповедник, где живут спасённые слоны. Там я увидела животных, которые наслаждаются новой жизнью без насилия. Этот момент стал, пожалуй, самым светлым за всё время пребывания на острове.

Стоит ли ехать?

Пхукет — это место, которое можно посетить, чтобы составить своё мнение, но для меня он стал скорее примером того, как популярность может испортить атмосферу. Тайцы по-прежнему радуют своим гостеприимством, но, увы, его одного недостаточно, чтобы закрыть глаза на все минусы, рассказала девушка на портале Aviasales.

Если вы цените аутентичность, хорошую инфраструктуру и комфорт, возможно, стоит обратить внимание на другие направления. Но если вы готовы закрыть глаза на мелочи ради тёплого моря и экзотики, тогда Пхукет может вас приятно удивить. Всё зависит от ваших ожиданий.