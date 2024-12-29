Как будет работать Соцфонд на Новый год

С 29 декабря по 8 января Служба социальной защиты населения (СФР) в Петербурге не будет работать, но есть важные нюансы, которые стоит учитывать. Например, портал «Городовой» выяснил, что 4 января будет работать клиентская служба с 10:00 до 15:00.
Адреса клиентских служб, которые будут осуществлять прием граждан 4 января в Санкт-Петербурге:
Клиентская служба в Красногвардейском районе;
Клиентская служба в Красносельском районе (+ Кировский район);
Клиентская служба в Московском районе;
Клиентская служба в Выборгском районе (+ Петроградский район)
Адреса клиентских служб, которые будут осуществлять прием граждан 4 января в Ленинградской области:
Клиентская служба в Волховском районе;
Клиентская служба в Гатчинском районе;
Клиентская служба в Приозерском районе;
Клиентская служба в Тихвинском районе.
График работы до праздников
Клиенты смогут посетить отделения СФР до 28 декабря включительно. Однако, обратите внимание, что в этот день некоторые отделения будут работать с 9:00 до 16:45, так что лучше заранее уточнить время работы. 27 декабря фонд будет работать в обычном режиме с 9:00 до 18:00.
Как будут выплачиваться пенсии и пособия?
Если ваша пенсия или другие социальные выплаты приходят до 8 числа каждого месяца, не переживайте — они будут выплачены заранее, до 28 декабря. Это поможет избежать задержек и обеспечит финансовую стабильность в праздничные дни.
Так что, если у вас есть вопросы или вам нужно посетить СФР, лучше сделать это до наступления новогодних каникул.