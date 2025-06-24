Окна не то, чем кажутся: что скрывает Эрмитаж от посетителей

Как обычные стекла превратились в щит от невидимого врага?

В Эрмитаже — 4 633 окна. Это внушительная цифра, если учитывать все здания, в том числе Главный штаб и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Когда-то окна дворца были едва ли не главным врагом для произведений искусства, пропуская губительный солнечный свет. Сейчас же они, можно сказать, главные защитники, оберегающие шедевры от разрушения.

Рассеянный свет — главный враг

Есть ли что-то вреднее для экспонатов, чем прямой солнечный свет? Да, и многих это удивит. Гораздо разрушительнее действует так называемое диффузное излучение, или излучение чистого неба — рассеянный солнечный свет, который достигает земной поверхности.

Прямые лучи — интенсивные, но появляются они все-таки на ограниченное время. Излучение чистого неба — суммарное, оно «работает» в течение всего дня.

Есть такой показатель — коэффициент относительной вредности. Например, у прямых солнечных лучей, попадающих через обычное стекло, он равен 3,1. А у чистого неба в зените (так же, через стекло) — 11,4! Это означает, что рассеянный свет почти в четыре раза опаснее прямых солнечных лучей.

Петербург не самый солнечный город: в среднем здесь набирается 62 ясных дня в году. Но пасмурное небо не спасает: его коэффициент относительной вредности в дневное время выше, чем у прямого солнечного света: 5,0 через стекло.

Ультрафиолет, инфракрасное излучение и синий свет

Излучение чистого неба — главный скрытый враг музейных экспонатов, утверждают специалисты. В нем, во-первых, много ультрафиолетового излучения — самого губительного, разрушающего молекулярные связи.

Во-вторых, много инфракрасного излучения: оно греет и тем самым ускоряет деструктивные процессы, может высушивать органические материалы — дерево, бумагу, кожу, ткани.

В-третьих, в излучении чистого неба есть много видимого синего света — у него тоже достаточно высокая энергия, чтобы вредить экспонатам.

Шторы — не панацея: баланс между эстетикой и защитой

Как оберегать шедевры? Казалось бы, шторами. Эрмитаж получает от посетителей немало подобных сообщений:

«Штор-маркиз мало, повесьте, пожалуйста, шторы блэкаут!».

Впрочем, эти просьбы уравновешены прямо противоположными:

«Уберите и шторы-маркизы!».

Ни то, ни другое невозможно. Шторы-маркизы дополнительно рассеивают свет — это одно из средств борьбы с бликами на музейных витринах. Кроме того, они исторически и эстетически оправданы во дворце.

Блэкаут-шторы неуместны: с ними полностью «потеряется» архитектура, а в Эрмитаже она очень важна — все-таки изначально это дворцовые залы с огромными окнами. Важно найти баланс между защитой экспонатов и сохранением исторического облика дворца.

Невидимый щит: как пленки защищают шедевры от ультрафиолета

Но спасение есть. Стекла в окнах музея пропускают много ультрафиолета, поэтому (кто-то наверняка уже догадался) их покрывают специальными защитными пленками, и они блокируют до 99% невидимого излучения и часть видимого.

Как пишет пресс-служба музея, именно эти пленки и являются главным оружием в борьбе с разрушительным действием света.

Большинство посетителей эту трудную «работу по задержанию» не замечают. Человеческий глаз не воспринимает ультрафиолет. А вот, к примеру, пчела, видящая часть УФ-спектра, была бы способна «оценить эффект».

Правда, с эстетической точки зрения он вряд ли завораживает: больше похоже, что на фасаде Эрмитажа — не прозрачные окна, а темные прямоугольники.

Есть отдельные тонкости в выборе пленок: не везде они одинаковые. К примеру, нужно, чтобы защищенные стекла по возможности не мешали цветопередаче (она у дневного естественного света все-таки самая лучшая) и не искажали цвет экспонатов.

Кроме того, надо учитывать движение солнца по небосводу. Наиболее мощная защита, как нетрудно догадаться, — у окон фасадов, выходящих на юг — на Дворцовую площадь, если речь идет о Зимнем дворце.

Световая карта Эрмитажа

Есть специальный протокол, по которому открываются и закрываются шторы, включаются и выключаются группы светильников в залах.

В этом алгоритме, например, учитывается степень светочувствительности произведений искусства; сторона света, на которую выходит окно; изменение освещенности в течение дня в разное время года.

А еще для каждого зала есть своя так называемая световая карта: в каком случае музейному смотрителю нужно опустить маркизы целиком, а когда использовать еще и специальную рулонную штору.

Это сложная и кропотливая работа, направленная на сохранение шедевров для будущих поколений.

Если учитывать, что ультрафиолет разрушителен для любой органики, то получается, что музейные стекла защищают и гостей Эрмитажа.