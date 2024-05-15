Как отличить настоящую гейшу от жрицы любви: внимание всего на одну деталь

В Японии гейши появились еще в 17 веке. Почему-то многие люди путают их со жрицами любви, считая, что дамы развлекали мужчин и в постели, но это не так. Есть существенное и очень важное отличие гейш от женщин с низкой социальной ответственностью и обращать внимание нужно всего на одну деталь.

Искусству быть прекрасной собеседницей для влиятельных представителей сильного пола учили чуть ли не самого детства. Профессия эта была почетной и матери с удовольствием отдавали девочек в подобные школы. Там их учили танцам, пению, игре на музыкальных инструментах, политике и поэзии. Такая девушка могла легко поддержать беседу на разные темы и заполнить неловкие паузы в диалоге.

Носила гейша красивое кимоно, из-под которого выглядывал белоснежный воротничок. Главная деталь — это пояс. Он завязывался так туго, что быстро развязать его не представлялось возможным. Именно этот аксессуар и отличал гейш от жриц любви, у которых пояс снимался достаточно быстро для удобства.

Не всегда гейши наносили макияж на лицо. Выбеливали кожу только для особых случаев. Продажные же дамы всегда были сильно накрашены и со сложной прической. Гейши же делали просто зачесанный назад пучок.

Источник фото: Legion-Media

Жены ничуть не ревновали своих высокопоставленных мужей, если они отправлялись на встречу с компаньоном по бизнесу в компании гейш. Наоборот, они были спокойны за то, что суженный будет доставлен домой в целости и сохранности. Такие леди довозили пьяных супругов прямо до двери и передавали их обратно. Кроме того, жены точно знали, что никакого интима между ними не было. Кстати, вторых половинок на такие встречи не брали, так как они порой не обладали всеми теми знаниями, которым обучались гейши.

Удивительно, но гейшами могли стать не только японки, но и жительницы других стран. Им нужно было пройти обучение в так называемых домах окия, где они получали все необходимые знания. Чем опытнее была гейша, тем дороже стоил ее час. Порой у девушек были свои покровители, которые платили им деньги на платья, косметику или развлечения. Было престижно иметь такого богатого защитника. Иногда случались и замужества. Гейши могли обручиться с мужчиной и уехать с ним в другой город.

Источник фото: Legion-Media

Гейши остались и по сей день, но на улицах Японии их уже практически не встретить. Такую сопровождающую выдают по особым связям и далеко не каждому желающему. Если вы когда-нибудь окажетесь в стране Восходящего Солнца, то скорее всего встретите в туристических местах просто разукрашенных аниматоров. Ничего общего с настоящими мастерицами они точно не имеют.

Источник фото: Legion-Media