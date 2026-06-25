Как правильно отвечать на вопрос "Как дела?", чтобы жить в богатстве: 5 советов психолога

Эксперты советуют избегать шаблонных ответов, которые программируют мышление на бедность

«Как дела?» — фраза, которую мы слышим по несколько раз на дню. Чаще всего на нее машинально бросают «нормально» — и сами не замечают, как обесценивают собственный настрой. А между тем слова, которыми мы описываем свое состояние, незаметно влияют и на восприятие мира, и даже на шансы поймать удачу.

Почему «нормально» работает против вас

Короткое «нормально» звучит как сигнал: «ничего особенного не происходит». Мозг воспринимает это как установку и перестает подмечать удачные совпадения и выгодные предложения. Окружающие считывают эту нейтральность как закрытость — и реже делятся возможностями.

Получается замкнутый круг: вы не замечаете шансов, поэтому ничего не меняется, и вы снова отвечаете «нормально». Об этом сообщает "Просто о жизни и воспитании".

Фразы, которые задают другой вектор

«У меня все складывается отлично» — не про иллюзии, а про настрой: мозг перестаёт тратить силы на фоновую тревогу и лучше видит рабочие решения.

«Я сегодня в ресурсе, спасибо» — работает как якорь: тело будто само выравнивается, а собеседник считывает уверенность.

«Жизнь радует мелочами» — заставляет за секунду найти хорошее в дне: от вкусного кофе до вовремя подъехавшего автобуса; так мозг тренируется замечать удачу.

«Сегодня на подъеме, дальше — больше» — спокойная формулировка без пафоса; окружающие воспринимают ее как зрелую уверенность, а таким людям чаще предлагают интересные проекты.

«Благодарю, я в потоке» — помогает не бороться с рутиной, а использовать ее: из этого состояния проще принимать взвешенные решения и не ввязываться в сомнительные авантюры.

Вывод

Слова задают тон всему дню — и даже на простой вопрос «как дела?» лучше отвечать так, чтобы поддерживать собственный настрой. Смена привычных фраз помогает замечать возможности и чаще оказываться в нужном месте. Попробуйте пару новых формулировок — и увидите, как понемногу начнет меняться и реальность вокруг.

Личный опыт

Раньше я тоже отделывалась дежурным «нормально», а потом ловила себя на том, что и правда живу на автопилоте. Решила попробовать отвечать иначе — сначала было непривычно, даже немного неловко. Но уже через пару недель заметила: люди стали чаще со мной заговаривать, коллеги звали на обсуждения, где можно было проявить себя.

Оказалось, что, когда ты не прячешься за безликими словами, к тебе тянутся. Теперь это вошло в привычку — и день будто сам складывается удачнее.

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