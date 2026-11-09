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Как приготовить кляр: и для крыльев, и для рыбы, и для шницеля — хрустящая корочка и сочность внутри

Опубликовано: 9 ноября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Как приготовить кляр: и для крыльев, и для рыбы, и для шницеля — хрустящая корочка и сочность внутри
Как приготовить кляр: и для крыльев, и для рыбы, и для шницеля — хрустящая корочка и сочность внутри
Городовой ру
Самый обычный луково-чесночный кляр обеспечит идеальную корочку мясу или рыбе.

Готовится он быстро и просто – а на вкус блюдо станет не хуже ресторанного.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • репчатый лук – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • сметана – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления

Лук и зубчики чеснока очистите от шелухи и добавьте в чашу блендера, туда же – 3 столовые ложки воды. Взбейте до достижения однородной консистенции.

Добавьте в луково-чесночную массу сметану и яйцо, посолите и поперчите, а затем все хорошо перемешайте.

Затем добавьте муку, разрыхлитель и растительное масло. Замесите тесто – его консистенция должна быть жидкой.

После этого остается только поместить куски мяса или рыбы в кляр, затянуть их пищевой пленкой и поставить в холодильник на полчаса. Это обеспечит качественное маринование, а кляр при жарке на разогретой сковороде превратится в хрустящую корочку.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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