Как приготовить кляр: и для крыльев, и для рыбы, и для шницеля — хрустящая корочка и сочность внутри

Самый обычный луково-чесночный кляр обеспечит идеальную корочку мясу или рыбе.

Готовится он быстро и просто – а на вкус блюдо станет не хуже ресторанного.

Ингредиенты

Вам потребуются:

репчатый лук – 2 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

сметана – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 3 ст. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Лук и зубчики чеснока очистите от шелухи и добавьте в чашу блендера, туда же – 3 столовые ложки воды. Взбейте до достижения однородной консистенции.

Добавьте в луково-чесночную массу сметану и яйцо, посолите и поперчите, а затем все хорошо перемешайте.

Затем добавьте муку, разрыхлитель и растительное масло. Замесите тесто – его консистенция должна быть жидкой.

После этого остается только поместить куски мяса или рыбы в кляр, затянуть их пищевой пленкой и поставить в холодильник на полчаса. Это обеспечит качественное маринование, а кляр при жарке на разогретой сковороде превратится в хрустящую корочку.