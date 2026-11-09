Как приготовить кляр: и для крыльев, и для рыбы, и для шницеля — хрустящая корочка и сочность внутри

Готовится он быстро и просто – а на вкус блюдо станет не хуже ресторанного.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- репчатый лук – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- сметана – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 3 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Лук и зубчики чеснока очистите от шелухи и добавьте в чашу блендера, туда же – 3 столовые ложки воды. Взбейте до достижения однородной консистенции.
Добавьте в луково-чесночную массу сметану и яйцо, посолите и поперчите, а затем все хорошо перемешайте.
Затем добавьте муку, разрыхлитель и растительное масло. Замесите тесто – его консистенция должна быть жидкой.
После этого остается только поместить куски мяса или рыбы в кляр, затянуть их пищевой пленкой и поставить в холодильник на полчаса. Это обеспечит качественное маринование, а кляр при жарке на разогретой сковороде превратится в хрустящую корочку.