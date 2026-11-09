Не сорта, а императоры грядки: плодоносят все лето, плоды лишены горечи – успейте купить

Названы три королевских сорта огурцов

Эффективность будущего урожая огурцов на 90% определяется качеством посевного материала. Разрыв в сроках созревания плодов у разных садоводов может составлять до двух месяцев.

Для получения высокого урожая, предназначенного как для потребления в свежем виде, так и для длительного хранения, оптимальным решением является гибрид «Засолочный F1», селекционированный специально для консервации.

Этот сорт характеризуется плотной структурой мякоти и периодом вегетации 41–46 дней, при этом плоды устойчивы к пожелтению. Наличие крупных бугорков способствует равномерному проникновению рассола, что обеспечивает высокие вкусовые качества и выраженный хруст готового продукта.

При ограниченном вегетационном периоде или необходимости повышения урожайности с единицы площади целесообразно использовать гибриды женского типа цветения.

В частности, ультраскороспелый гибрид «Амур F1» формирует пучковые завязи и обеспечивает стабильное плодоношение в течение всего сезона. Высокая устойчивость к корневым гнилям делает данный сорт надежным инструментом для профессионального и любительского овощеводства.

Сорт «Феникс 640» отличается повышенной продолжительностью периода плодоношения. Он начинает демонстрировать свои качественные характеристики в августе.

Этот позднеспелый сорт предназначен для культивирования в открытом грунте. Он обладает высокой устойчивостью к пероноспорозу, что является значимым преимуществом в конце августа.

Плоды сорта «Феникс» имеют характерный зеленый окрас с размытыми светлыми полосами и оптимально подходят для засолки. Несмотря на более поздний срок созревания, сорт обеспечивает стабильное плодоношение до конца сентября.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

«Зятек» и «Теща» задвигаю на дальний план: сажаю этот зеленый шедевр – плодов пруд пруди.

Не сорт, а «гора самоцветов»: плодов как шишек на елке – идеально для консервирования.