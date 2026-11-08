Жмякаю капусту, добавляю муку и яйца: капустная лепёшка на сковороде — подаю с соусом из зелёного лука, йогурта и сыра

Как приготовить капустную лепешку с пикантным соусом

Из белокочанной капусты можно приготовить вкусную лепешку, перед которой точно никто не сможет устоять. Снаружи она получается хрустящей и румяной, а внутри - мягкой и сочной.

Что понадобится

Капуста белокочанная - 300 г; мука - 4 столовые ложки; яйцо - 2 штуки; сметана - 2 столовые ложки; разрыхлитель - ½ чайной ложки; подсолнечное масло - 1 столовая ложка; соль и перец - по вкусу.

Для соуса: творожный сыр - 100 г; густой йогурт без сахара - 2 столовые ложки; зеленый лук - 4 пера; зернистая горчица - ½ чайной ложки.

Как готовить

Капусту шинкуем, солим и мнем руками, что сделает ее сочнее и мягче. Добавляем сметану, яйца, разрыхлитель, муку, перец.

Тесто должно получиться густым. Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем тесто и распределяем его по поверхности для получения лепешки. Накрываем сковороду крышкой, обжариваем лепешку в течение 10 минут.

Переворачиваем, после чего продолжаем готовить еще 6-7 минут. Готовая лепешка должна подрумяниться с двух сторон.

Отдельно готовим соус. Для этого смешиваем творожный сыр, горчицу, йогурт и измельченный лук. Подаем лепешку в теплом виде, сверху выкладываем соус, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова стала готовить капустную лепешку очень часто. Автор обязательно добавляет в тесто измельченную зелень и немного сыра. От этого лепешка становится еще вкуснее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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