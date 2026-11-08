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Тёплый салон ценой двигателя: как автозапуск тихо уничтожает ваш автомобиль

Опубликовано: 8 ноября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Тёплый салон ценой двигателя: как автозапуск тихо уничтожает ваш автомобиль
Тёплый салон ценой двигателя: как автозапуск тихо уничтожает ваш автомобиль
Городовой ру
Чем автозапуск опасен для автомобиля

Многие владельцы машин имеют привычку оставлять авто на ночном автопрогреве, что со временем приводит к ускоренному износу двигателя или отказу стартера. Эксперт компании Rossko Константин Ершов рассказал, что запуск двигателя каждые несколько часов может принести большой вред батарее и смазочной системе.

Баланс зарядки и расхода

Когда двигатель запускается, то он предъявляет к аккумулятору максимальные требования. За 15 минут холостого хода генератор не может компенсировать разряд, также негативно сказываются и низкие температуры. Уже к утру емкость АКБ способна снизиться до минимума.

Также в это время в цилиндрах станет происходить разрушительный процесс, ведь часть топлива не сгорает. Топливо удаляет масляную пленку с цилиндров, делая их уязвимыми.

Как избежать проблем

Дистанционный запуск при корректной работе не будет являться источником проблем. Для регулировки системы следует настроить порог срабатывания не по температуре на улице, а по охлаждающей жидкости, сообщает pravda.ru.

Если на улице -15 градусов, то хватит всего одного запуска двигателя за 10 минут до выезда. Дополнительные прогревы пойдут только во вред. Большое значение имеет и качество монтажа системы автозапуска. Не должно быть никаких ошибок, иначе существует риск короткого замыкания.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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