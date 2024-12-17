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Как в Петербурге трендово одеться на корпоратив, чтобы всех удивить: три стильных акцента

17 декабря 2024 13:32
Как в Петербурге трендово одеться на корпоратив, чтобы всех удивить: три стильных акцента
Как в Петербурге трендово одеться на корпоратив, чтобы всех удивить: три стильных акцента
Фото Городовой.ру

Так вы точно станете звездой вечеринки.

Новогодний корпоратив — отличный повод блеснуть стильно подобранным образом. Вот несколько идей, которые помогут выделиться среди коллег.

Блеск и пайетки

Хотя блестящие ткани больше не являются эксклюзивом для праздников, на новогоднем вечере они будут выглядеть уместнее всего. Если хотите, чтобы ваш наряд был универсальным, выберите не платье, а юбку или топ в пайетках. Эти предметы гардероба легко сочетать с повседневной одеждой даже после корпоратива.

Леопардовый принт

Леопардовый принт – тренд лета 2024 года остается актуальным и в сезоне осень-зима. Главное — выбрать вещь современного кроя, чтобы избежать ассоциаций с модой прошлых лет. Такой элемент добавит вашему образу оригинальности и смелости. Сочетать его лучше всего с базовыми однотонными вещами.

Пушистый тренд

Современные тенденции предлагают разнообразные варианты нарядов с элементами меха, пуха или бахромы. Важно помнить о пропорциях: такие материалы добавляют объема. Чтобы сохранить баланс, сочетайте пушистую одежду с обтягивающим верхом или низом. Например, юбка в перьях отлично смотрится с облегающей футболкой или свитером.

Эти идеи помогут создать незабываемый образ на новогоднем корпоративе и привлечь всеобщее внимание!

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Автор:
Юлия Степанова
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