Как в Петербурге трендово одеться на корпоратив, чтобы всех удивить: три стильных акцента

Новогодний корпоратив — отличный повод блеснуть стильно подобранным образом. Вот несколько идей, которые помогут выделиться среди коллег.

Блеск и пайетки

Хотя блестящие ткани больше не являются эксклюзивом для праздников, на новогоднем вечере они будут выглядеть уместнее всего. Если хотите, чтобы ваш наряд был универсальным, выберите не платье, а юбку или топ в пайетках. Эти предметы гардероба легко сочетать с повседневной одеждой даже после корпоратива.

Леопардовый принт

Леопардовый принт – тренд лета 2024 года остается актуальным и в сезоне осень-зима. Главное — выбрать вещь современного кроя, чтобы избежать ассоциаций с модой прошлых лет. Такой элемент добавит вашему образу оригинальности и смелости. Сочетать его лучше всего с базовыми однотонными вещами.

Пушистый тренд

Современные тенденции предлагают разнообразные варианты нарядов с элементами меха, пуха или бахромы. Важно помнить о пропорциях: такие материалы добавляют объема. Чтобы сохранить баланс, сочетайте пушистую одежду с обтягивающим верхом или низом. Например, юбка в перьях отлично смотрится с облегающей футболкой или свитером.

Эти идеи помогут создать незабываемый образ на новогоднем корпоративе и привлечь всеобщее внимание!