Как в России появилась первая железная дорога: лошади, страх и английские паровозы

190 лет назад началась история российских железных дорог

Лошади вместо паровоза

Осенью 1836 года между Царским Селом и Павловском запустили первый рельсовый транспорт. Но пара под капотом не было. Несколько экипажей сцепили вместе и запрягли в них обычных лошадей.

Зачем так сделано? Инженерам требовался тест-драйв. Пути уложили всего за месяц, и их нужно было срочно проверить на прочность.

Просто, как все гениальное

Народ был в восторге. Газеты того времени писали, что конструкция дороги удивляет своей простотой. Насыпали ровный земляной вал, положили деревянные брусья, а сверху прикрепили железные полосы.

Сложнее всего оказалось сделать колеса. Чтобы они не развалились на высокой скорости, их отливали из чугуна и «оборачивали» прочным железом.

Заморское чудо из Англии

Пока кони обкатывали пути, из Англии на корабле доставили первый паровоз, рассказывает в своем канале музей-заповедник "Царское Село".

Идею постройки дороги продвигал австрийский инженер Франц Герстнер. Ему пришлось долго уговаривать чиновников. В обществе ходили глупые слухи: одни боялись, что от дыма сгорят окрестные леса, другие думали, что кони сойдут с ума от страха.

Но уже в ноябре 1836 года диковинный локомотив впервые проехался по рельсам на глазах у изумленной толпы.

Поехали! Официальный старт

Полноценные и регулярные рейсы начались 11 ноября 1837 года. На открытие приехал сам император Николай I. За руль — то есть к управлению паровозом — встал сам инженер Герстнер.

Поезд разогнался до немыслимых по тем временам 60 километров в час! Пассажиры одновременно визжали от страха и восторга.

Главный транспорт для знати

Новый вид транспорта мгновенно стал модным. Императорская семья и петербургская знать быстро оценили комфорт и сменили медленные кареты на поезда.

Царскосельская дорога была короткой, но именно она доказала: поездам в России быть.

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