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Захват пляжа и арест на бульваре: как в Петербурге борются с кинобеспределом

Опубликовано: 24 июля 2025 13:01
киносъемки
Захват пляжа и арест на бульваре: как в Петербурге борются с кинобеспределом
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Съемки должны осуществляться по согласованию с властями.

В Петербурге участились случаи незаконных съемок. Комитет по культуре напомнил о действующих правилах и порядке согласования.

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По обращению Кинокомиссии ограждения были перенесены.

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Процесс был остановлен с участием правоохранительных органов.

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Согласование необходимо, если численность съемочной группы составляет от 10 человек.

Также, если съемки проводятся на общегородской территории или требуется ограничить движение транспорта.

«Не допускается самостоятельное проведение съемок и перекрытие пешеходной или проезжей части», — напоминают в комитете по культуре.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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