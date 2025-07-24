Захват пляжа и арест на бульваре: как в Петербурге борются с кинобеспределом

В Петербурге участились случаи незаконных съемок. Комитет по культуре напомнил о действующих правилах и порядке согласования.
Доступ к пляжу ограничен: как «Витязи-3» помешали отдыху петербуржцев
18 июля в Курортном лесопарке при монтаже декораций для съемок фильма «Витязи 3» был ограничен доступ жителей к пляжу и озеру.
По обращению Кинокомиссии ограждения были перенесены.
Полиция на Конногвардейском: как остановили съемки фильма «Никто, кроме тебя»
22 июля на Конногвардейском бульваре проходили несогласованные съемки фильма «Никто, кроме тебя».
Процесс был остановлен с участием правоохранительных органов.
От 10 человек и более: кому нужно согласовывать киносъемки в Петербурге?
Согласование необходимо, если численность съемочной группы составляет от 10 человек.
Также, если съемки проводятся на общегородской территории или требуется ограничить движение транспорта.
«Не допускается самостоятельное проведение съемок и перекрытие пешеходной или проезжей части», — напоминают в комитете по культуре.
Кинокомиссия — единое окно: как легально снимать кино в Петербурге
В 2021 году в городе была создана Кинокомиссия, которая работает по принципу «единого окна» для кинематографистов.
Почему в городе на Неве важны правила для киносъемок
Ужесточение правил проведения киносъемок в Петербурге направлено на то, чтобы не создавать неудобств для жителей города и обеспечить безопасность.