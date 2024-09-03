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Катайтесь хоть круглосуточно: кому в Санкт-Петербурге предоставят право на бесплатный проезд в транспорте

3 сентября 2024 15:00
Катайтесь хоть круглосуточно: кому в Санкт-Петербурге предоставят право на бесплатный проезд в транспорте
Катайтесь хоть круглосуточно: кому в Санкт-Петербурге предоставят право на бесплатный проезд в транспорте
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Власти решились на новую меру соцподдержки.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение расширить льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей. Ранее такая льгота распространялась только на тех, кто учится очно и не достиг 18 лет. Теперь же право на бесплатный проезд получают все дети из многодетных семей до 18 лет, независимо от формы обучения, а также студенты-очники до 23 лет.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность этой меры, отметив, что поддержка многодетных семей — приоритетное направление в социальной политике города. Более того, планируется увеличение количества точек, где можно оформить бесплатный проездной билет, что особенно важно для жителей отдаленных районов, таких как Колпино и Красное Село, сообщает «Интерфакс».

Проект закона о внесении этих изменений в Социальный кодекс будет направлен в Законодательное собрание Петербурга, что позволит закрепить новые меры поддержки на законодательном уровне. Об утверждении и вступлении новой меры в силу, будет сообщено дополнительно.

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Автор:
Ольга Хромова
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