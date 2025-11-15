Кофе и мороженая рыба — неожиданные рекордсмены ценовых качелей в Петербурге за десять месяцев 2025-го

За период с января по октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксировано увеличение общей стоимости товаров и услуг на 4,01%. Выводы об этом были сделаны по итогам анализа, проведённого региональным статистическим ведомством. Существеннее всего среди всех товаров за этот срок подорожал растворимый натуральный кофе, цена на который выросла на 18,29% по сравнению с концом декабря 2024 года.
На втором месте оказалась мороженая очищенная рыба, за исключением семги и форели — её стоимость поднялась на 13,13%. Солёная сельдь также показала заметный рост, прибавив в цене 13,83%. Эти изменения стали рекордными для продовольственного рынка города за прошедший год.
Помимо продуктов, ощутимее всего увеличилась стоимость различных услуг — прирост составил 7,92%. Покупатели фиксировали, что цены на продовольственные и непродовольственные товары росли практически одинаково — на 2,25% и 2,56% соответственно.
В отчёте отмечается, что потребители особенно заметили удорожание привычных продуктов и услуг. Жители города обсуждают повышение расходов в различных сферах в социальных сетях.