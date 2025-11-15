Городовой / Город / Когда граммы решают судьбу: в Петербурге выживает более 85% новорождённых с низкой массой тела
Когда граммы решают судьбу: в Петербурге выживает более 85% новорождённых с низкой массой тела

Опубликовано: 15 ноября 2025 16:54
Неонатологическая служба города признана одной из ведущих в России.

В Санкт-Петербурге показатель выживаемости младенцев с крайне низкой массой тела достиг отметки свыше 85 %. Ключевая причина улучшения ситуации, по словам главы региона Александра Беглова, — системная работа городских медицинских учреждений и властей. Он подчеркнул, что подходы к охране здоровья новорождённых постоянно совершенствуются на всех уровнях.

«Мы последовательно внедряем новые методы для поддержки жизни самых маленьких пациентов. Петербургская неонатологическая служба занимает одни из первых позиций в стране. Наших специалистов отличают высокая квалификация и чуткое отношение к детям», — заявил Беглов.

Берем во внимание общий масштаб проблемы: ежегодно по всему миру преждевременно появляются на свет свыше 15 миллионов младенцев. По статистике, раньше срока рождается примерно один из десяти детей.

В 2025 году в Санкт-Петербурге доля таких малышей составляла 5,5 % от общего числа новорождённых. В число ведущих учреждений федерального уровня попал Ленинградский областной перинатальный центр: его включили в десятку лучших по стране. Эти показатели свидетельствуют о прочных позициях северо-западных регионов в вопросах охраны материнства и детства.

Юлия Аликова
