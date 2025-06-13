Когда мост поет: Петербург ждет уникальное музыкальное шоу на разводке Дворцового моста

В Санкт-Петербурге есть одна особенная традиция, которая каждый год собирает тысячи жителей и туристов у Невы — разводка мостов. Среди них самый знаменитый — Дворцовый, который не просто разводят, а делают это под звуки музыки. В этом году ожидается особенное событие, которое произойдет впервые.

Почему Дворцовый мост такой особенный?

Дворцовый мост — это не просто переправа через Неву, а настоящий символ Петербурга. Его строительство длилось с 1911 по 1916 год, и хотя торжественного открытия не было из-за Первой мировой войны, мост быстро стал важной частью городской жизни.

Сегодня длина моста — около 260 метров, ширина — почти 28 метров. Он разводится дважды в сутки в период навигации — с конца апреля до середины ноября, и это зрелище всегда собирает толпы зрителей.

История разводки и музыкальное сопровождение

Проект «Поющие мосты» стартовал в 2016 году и быстро стал популярным. Во время разводки моста звучит специально подобранная музыка — от классики до современных композиций.

В этом году организаторы решили сделать особенный подарок городу. В ночь на 14 и 15 июня, мост будут разводить под гимн России — это произойдет впервые в истории проекта «Поющие мосты», сообщает сайт Риамо.

Кроме него, в плейлист вошли «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник» и увертюра «1812» Петра Чайковского в исполнении оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова.

Что посмотреть и когда?

Если вы хотите увидеть разводку Дворцового моста, лучше всего прийти вечером, когда включается подсветка, и мост выглядит особенно эффектно на фоне заката или ночного неба. В июне, во время белых ночей, это зрелище становится еще более волшебным.

Так что разводка Дворцового моста — это не просто инженерное действие, а настоящее культурное событие, которое объединяет историю, музыку и красоту Петербурга. В этом году оно приобретает особый смысл благодаря гимну России.