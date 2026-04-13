Когда нет времени готовить: Подаю ужин в 1 посуде через 20 минут - и без всяких заморочек

Нередко случается, что на приготовление сложных блюд просто нет сил и времени. Тогда на помощь приходят простые быстрые рецепты, умные хозяйки знают таких множество.
Как приготовить вкуснейший ужин всего за 20 минут, совсем не потратив при этом сил, рассказывают на канале "Простые рецепты", стоять у плиты часами не придётся.
Для приготовления простого, но вкусного ужина понадобятся такие продукты:
- 500 г куриного фарша;
- 180 г макарон, идеально подходят ракушки;
- 1 луковицу;
- 1 морковь;
- 0,5 среднего кабачка;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- масло для жарки;
- специи и соль;
- 2 стакана воды.
Рассказываем, как по шагам готовить простой ужин
- В первую очередь сделаем фрикадельки - скатаем из фарша небольшие шарики.
- Отправим их обжариваться на сковороду с маслом, готовим, помешивая, пока не станут румяными со всех сторон, а затем перекладываем их со сковороды в тарелку.
- Лук чистим, нарезаем мелко, морковь натираем, кабачок режем кубиками.
- Отправляем овощи на сковороду, где жарились мясные шарики, также обжариваем до румяного состояния, помешивая.
- Выкладываем макароны, слегка обжариваем их с овощами.
- Доливаем в сковородку воду, выкладываем томатную пасту, перемешиваем, а потом возвращаем мясные шарики.
- Готовить блюдо будем под крышкой на среднем нагреве.
- Когда макароны станут мягкими, а жидкость впитается, блюдо готово.
- Вкусные мясные шарики с макаронами и овощами подаём к столу.
Быстрый ужин готов, получается очень вкусно и сытно, идеальный вариант, если нет много сил и времени на приготовление пищи.
