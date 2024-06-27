«Колыма», Тункинский тракт А333 и другие: топ-5 самых красивых автодорог России

Планируете автопутешествие? Смотрите наш рейтинг 5 самых красивых дорог России с фото и описанием. Маршруты по Кавказу, Камчатке, Колыме и Байкалу. Советы по состоянию трасс и лучшим видам.

Поездка на автомобиле может оказаться даже интереснее конечного пункта назначения. Особенно если вы путешествуете по России. Живописные трассы есть в самых разных уголках страны.

Трасса Р-21 «Кола»

Эта дорога стартует из Санкт-Петербурга и завершается у поселка Борисоглебский в Мурманской области на российско-норвежской границе. Путь пролегает через тайгу с ее густыми лесами, северными озерами и болотами. Состояние трассы оценивают на четверку. В основном покрытие страдает в местах с самыми впечатляющими видами, где останавливаются туристы.

Состояние дороги

В целом трасса находится в рабочем состоянии, но есть значительные участки ремонта и реставрации. Если ехать, стоит учитывать:

Возможны ограничения / реверсивное движение на некоторых участках с ремонтом.

Зимой и при непогоде (лед, снег, сильный ветер) части трассы могут закрываться или движение затрудняться.

Перед поездкой рекомендовано проверить актуальные новости в разделе «Внимание водители» на сайте ФКУ Упрдор «Кола»

Лучшее время для поездки

С учётом климатических особенностей региона (север, короткое лето, снежные/ледяные условия) можно рекомендовать:

Лето (июнь–август) наиболее безопасное время: дороги сухие, световой день длинный, меньший риск гололёда.

Поздняя весна (май) или ранняя осень (сентябрь) - надо быть готовым к переменчивой погоде.

Зима возможна, если опыт есть вождения в зимних северных условиях, но риск выше: гололёд, снег, закрытые участки. Достопримечательности по пути трассы Р-21 «Кола» Трасса богата самыми разными достопримечательностям, вот лиш небольшой список для общего понимания: Петрозаводск (Республика Карелия) - столица Карелии, выход к Онежскому озеру, набережная, памятник Петру I. Отличная точка для остановки, посещения кафе, отдыха.

Онежское озеро - огромное озеро вдоль маршрута, красивые виды, можно заехать к берегу, сделать фото, отдохнуть.

Хибины (гора / горный массив, Кольский полуостров) - живописные горы на Кольском полуострове, особенно интересны для любителей природы, фото-видов.

Посёлок Териберка - хотя не прямо на трассе, но в направлении. Уникальное северное побережье, идеально для пейзажей, Северного сияния.

Мурманск - крупный город на пути, хороший выбор для остановки, ночёвки, еды. Можно увидеть порт, залив.

Озеро Кильдинское (Кольский район) - ебольшое, но красивое озеро рядом с трассой, популярное место для прогулок и фотографии.

Развязка подъезда к Североморску (новый транспортный узел) - Инженерное сооружение в рамках развития трассы, интересно как часть инфраструктуры, если хочется «технический» интерес.

Есть смыо попробовать заглянуть в Национальный парк Паанаярви, о котором мы подробно писали.

Трасса «Колыма» Р504

Трасса заинтересует настоящих любителей приключений. В пути можно будет встретить заброшенные населенные пункты-призраки, например, село Атка, и полюбоваться на реку Хандыгу, протекающую вдоль дороги. Но даже опытные дальнобойщики не советуют ездить по «Колыме» зимой. Из-за сильных морозов может даже отказать техника.

Петропавловск-Камчатский — Ключи — Усть-Камчатск

Этот маршрут всегда включают в топ-10 красивейших трасс России. В дороге можно наслаждаться потрясающими видами на действующий вулкан Ключевская сопка, высота которого составляет 4750 метров. На участке Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск дорога из гравия. В случае выпадения пепла трассу могут перекрывать.

Фотобанк - Legion-Media

Кабардино-Балкария, трасса А-158

Проследовать от поселка Прохладный до Эльбруса можно по трассе А-158. Расстояние от точки выезда до пункта назначения составляет всего 150 километров, поэтому путь заинтересует тех, кто планирует уложиться в один день. Вы проедете вдоль Кавказского хребта и по Кабардинской долине, увидите водопады, скалы и возвышающиеся пики гор.

Тункинский тракт А333

Недолгий, но живописный маршрут есть и недалеко от границы с Монголией. Он проходит через Иркутскую и Бурятскую области. Длина пути от населенного пункта Култук на берегу Байкала до города Монды составляет всего 204 километра. Туристы проедут через Тункинскую долину, которую также называют дорогой Чингисхана, и увидят горы Хамар-Дабана.

