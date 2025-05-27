125 грамм жизни: в Петербурге покажут премьеру фильма о блокаде Ленинграда

Где и когда можно увидеть картину и попробовать хлеб из прошлого?

2 июня в Санкт-Петербурге, в СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» (Прилукская улица, 37А), состоится премьерный показ короткометражного фильма «Корочка хлеба» режиссера Валерии Карташовой — картины, которая уже вызвала широкий резонанс и признание.

Эта лента не просто рассказывает о блокаде Ленинграда, она оживляет историю, делает ее понятной и близкой современным детям.

Премьера в городе-герое: история возвращается домой

После успешных показов в Сургуте (родном городе режиссера) и аншлага в Москве, картина прибывает в город, чья история стала основой этого пронзительного кинорассказа. Это особенно символично, ведь именно в Ленинграде разворачивались трагические события, которые легли в основу сюжета.

«Корочка хлеба»: притча о памяти и сострадании

«Корочка Хлеба» — фильм-притча о современных детях, для которых внезапно открывается одна из самых трагических страниц истории государства — блокада Ленинграда. По словам создателей, картина разрушает стереотип о том, что современным детям «неинтересно» и «непонятно» о войне.

Оказывается, важно лишь найти правильный язык, чтобы рассказать эту историю. Дети, герои фильма, повзрослели, прожив с маленькой девочкой из блокадного Ленинграда всего несколько минут ее жизни.

125 грамм: символ стойкости и надежды

Центральным символом картины стали те самые 125 грамм хлеба — дневной паек жителей осажденного города. Этот небольшой кусочек становится олицетворением не только голода и лишений, но и невероятной стойкости, силы духа и надежды на выживание.

Особенностью проекта стало участие в съемках детей — воспитанников театральной студии «РАМПА» из Сургута. Для юных актеров работа над фильмом стала настоящим откровением. Во время съемок они на собственном опыте узнали, что значит жить на скудном блокадном пайке. Это помогло им прочувствовать трагедию и донести ее до зрителя.

Профессиональную часть актерского состава фильма представляют актеры Московского ТЮЗа Евгений Кутянин и Илона Борисова. Их персонажи становятся связующим звеном между прошлым и настоящим, помогая юным героям (а вместе с ними и зрителям) осмыслить исторические события.

Окунуться в атмосферу: вкус блокадного хлеба

Как пишут в пресс-службе ФГАНУ НИИ Хлебопекарной промышленности, на премьере короткометражного фильма «Корочка хлеба» в Санкт-Петербурге ожидается присутствие особых гостей.

Среди них — Ольга Ивановна Парахина, директор Санкт-Петербургского филиала «Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности». Институт сохраняет бесценное наследие — оригинальные рецептуры блокадного хлеба, которые разрабатывали и пекли во время блокады в тяжелейших условиях специалисты этого предприятия.

Перед показом зрителей ждет уникальный опыт: каждый сможет попробовать легендарный хлеб, чей вкус стал символом стойкости и памяти.

Особую значимость петербургской премьере придаст присутствие Соколовой Нины Дмитриевны, пережившей блокаду в детском возрасте. Ее личные воспоминания станут живой связью между экранной историей и реальными событиями военных лет.

Поддержка и признание: фильм, который важен для всех

Фильм снят при поддержке Губернатора ХМАО-Югры, с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Это говорит о том, что сохранение памяти о блокаде Ленинграда является важной задачей, которую поддерживают на государственном уровне.