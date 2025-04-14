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«Котлин» на старт: когда петербуржцы полетят по воде

14 апреля 2025 20:02
Катамаран, город, река
«Котлин» на старт: когда петербуржцы полетят по воде
Городовой ру

Стала известна точная дата запуска катамаранов.

Совсем скоро, а точнее, через две недели, в Петербурге вновь закипит жизнь на реках и каналах. Скоростные катамараны «Котлин» готовятся к запуску по популярному маршруту: Петербург — Петергоф — Кронштадт.

Две недели до водной феерии: «Котлины» возвращаются в Петербург

Как сообщили в Смольном, первые рейсы «Котлинов» стартуют уже 26 апреля.

Что за «зверь» этот «Котлин»?

Каждый «Котлин» — это современное судно, оснащенное верхней и нижней палубами. На борт помещается до 197 пассажиров. Так что места хватит всем желающим насладиться красотами Северной столицы с воды.

Сделано в России, с любовью к Петербургу

Особую гордость вызывает тот факт, что «Котлины» построены на Средне-Невском судостроительном заводе. Они специально спроектированы для навигации по Неве с учетом ее особенностей, в частности, низких мостов.

Но это еще не все. Катамараны способны выходить и в Финский залив, расширяя горизонты для путешественников.

Что нового в водных маршрутах Петербурга?

Водные маршруты «Котлинов» — это отличная альтернатива автомобильным дорогам. Они позволяют быстро и комфортно добраться из Петербурга в Кронштадт и Петергоф, избежав пробок и наслаждаясь живописными видами.

Катамараны открывают сезон

В 2024 году катамараны перевезли между Северной столицей и «Островом фортов» в Кронштадте впечатляющие 106 тысяч пассажиров. Это говорит о высокой популярности и востребованности водных маршрутов.

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Автор:
Ксения Пронина
Город Санкт-ПетербургТуризм
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