Красивая витрина Петербурга: почему местные жители обходят стороной Невский проспект

Жители Северной столицы любят особую атмосферу, поэтому у них есть свои места для прогулок.

Невский проспект — главная улица Санкт-Петербурга, его визитная карточка и одна из самых известных магистралей России.

Для местных жителей Невский — это скорее туристическое место, красивое и важное, но не совсем «свое». Разбираемся, почему так получилось.

Невский проспект: история и современность

Невский проспект заложил сам Петр Великий в 1710 году. Сегодня проспект тянется почти на 4,5 километра от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры.

По обеим сторонам улицы расположены сотни памятников архитектуры, музеев и театров — словом, настоящий музей под открытым небом.

В советское время Невский пережил немало испытаний: национализацию, перестройки и даже пару «ремонтов», которые в народе называли «как бы реставрацией».

Но с 80-х годов улица стала постепенно возвращать себе былую славу — теперь фасады сияют, а туристы фотографируют все подряд.

Почему петербуржцы обходят Невский стороной?

Несмотря на всю красоту и значимость Невского, для многих местных жителей он не место для прогулок или отдыха. Почему? Вот главные причины:

Причины Пояснение Толпы туристов и шум Невский — это как большой фестиваль, который длится круглый год. Толпы туристов, экскурсионные группы, уличные музыканты, продавцы сувениров. Коммерция На Невском столько сетевых кафе и магазинов, что можно подумать, что вы попали в торговый центр. Настоящая питерская кухня и душевная атмосфера здесь почти исчезли. Высокие цены и сомнительное качество Рестораны на Невском любят брать с туристов побольше, а качество еды порой заставляет задуматься. Отсутствие уюта Невский — широкая и шумная магистраль, где сложно почувствовать камерность и душевность. Для петербуржцев уют — это когда можно спокойно посидеть в кафе, где официант не носится с планшетом, а музыка не заглушает разговор.

Где же гуляют петербуржцы?

Если Невский — это витрина города, то за ней скрывается множество других уголков, куда жители ходят с удовольствием:

Как отмечают местные жители, Коломна и Петроградская сторона — идеальные места, чтобы почувствовать настоящий дух Петербурга и не нарваться на очередную экскурсионную группу.

Васильевский остров и Фонтанка — рай для тех, кто любит неспешные прогулки и неожиданные открытия.

В этих районах нет толп туристов, зато есть настоящая питерская жизнь — с ее кафе, барами, арт-пространствами и дворами, где можно встретить друзей и просто насладиться городом.

Невский — улица для гостей, а не для своих?

Можно сказать, что Невский стал своего рода «старинным сервизом»: красивым и важным, но не тем, что используют каждый день.

Местные обходят его стороной, потому что здесь слишком много туристов и коммерции, а настоящая жизнь города течет в других местах.

Тем не менее Невский — это сердце Петербурга, его история и культура. Ранним утром или в дождливую погоду здесь можно почувствовать особую атмосферу, когда улицы пусты, и город словно раскрывается по-новому.