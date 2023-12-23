Красиво оформить салат — не проблема: вот чем можно заменить сервировочное кольцо

Далеко не у каждой хозяйки на кухне найдется специальное сервировочное кольцо. Если есть желание красиво оформить салат, можно справиться и без дополнительных инструментов под рукой. Достаточно достать из закромов пустую пластиковую бутылку.

Подойдет только большая емкость от 1,5 литров, чтобы порции не получились уж слишком мелкими. С помощью острых ножниц нужно обрезать бутылку с двух сторон. Самая широкая часть находится там, где клеят этикетку, так что можно ориентироваться на нее.

В итоге получается вполне удобное кольцо для сервировки. Далее просто уложите внутрь ингредиенты для салата, и он отлично будет держать форму. Только снимайте пластик аккуратно, чтобы конструкция не развалилась, передает портал «Мисс чистота».

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