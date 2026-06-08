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Кринолины на перроне и егерский быт: Мариенбург превратили в портал в XIX век

Опубликовано: 8 июня 2026 14:27
 Проверено редакцией
Кринолины на перроне и егерский быт: Мариенбург превратили в портал в XIX век
Кринолины на перроне и егерский быт: Мариенбург превратили в портал в XIX век
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Можно не просто смотреть, а попробовать пожить жизнью того времени.

В Мариенбурге (это старинный район Гатчины) запустили проект «Времен связующая нить», сообщает online47. Это не просто прогулка, а настоящий интерактивный спектакль, где вы — главный герой.

Как это работает?

Представьте: вы выходите на перрон, а вас встречает дежурный по станции в мундире XIX века. По улицам ходят дамы в пышных платьях, а обычные старые дома превращаются в живые декорации.

Главная фишка — полное погружение. Можно не просто смотреть, а попробовать пожить жизнью того времени.

Хотите — станьте егерем (ведь Мариенбург исторически был связан с императорской охотой), хотите — простым горожанином или важным господином.

Идею придумали местные активисты из организации «Наш дом Мариенбург». Ребята из АНО «Загвоздка» помогли воплотить её в жизнь, получив грант от Президентского фонда культурных инициатив.

Теперь история — это не скучные параграфы в учебнике, а увлекательная игра.

Почему Ленобласть так популярна?

Мариенбург расцветает вовремя. Ленинградская область сейчас в топе по всей России. Аналитики «Авито Путешествий» говорят, что регион вошел в пятерку самых востребованных мест на лето 2026 года.

Почему люди едут сюда? Всё просто:

  1. Разнообразие. Здесь есть всё: от дворцов Гатчины до суровой природы Выборга.
  2. Удобство. Снять квартиру или домик в области часто проще и интереснее, чем в шумном центре Петербурга.
  3. Атмосфера. Такие проекты, как в Мариенбурге, делают обычные поездки незабываемыми.

Цифры подтверждают: спрос на загородный отдых вырос на 18%. Люди стали планировать поездки очень задолго. В среднем жилье в области бронируют за 3–3,5 месяца до заезда (около 100–107 дней).

Квартиры по-прежнему остаются самым ходовым вариантом. Это дешевле отелей и дает больше свободы.

Ранее «Городовой» рассказывал, где погулять в Петербурге в период белых ночей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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