Чайки против Аникушина: как Пушкин спас скульптора от верной гибели

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Знаменитый памятник Александру Пушкину в Санкт-Петербурге, созданный Михаилом Аникушиным, хранит в себе удивительную историю, связанную с чайками.

Экскурсовод и историк Юрий Нежинский рассказал порталу «Городовой» о неизвестных многим подробностях создания этой скульптуры.

Затянувшееся создание памятника

Памятник Пушкину работы Михаила Аникушина был установлен в 1957 году, но его создание заняло гораздо больше времени, чем планировалось изначально. Памятник должны были установить к 100-летию со дня гибели поэта в 1937 году, но конкурс не выявил победителя.

Затем наступившая Великая Отечественная война отодвинула это событие на неопределенный срок. В послевоенный период Аникушин стал победителем конкурса и получил заказ на создание памятника. Однако, вместо быстрой работы, он посвятил этому делу целых десять лет.

«Ему говорят, давай быстрее, значит, отливай памятник и получишь сталинскую премию. А он вместо этого не то что памятник не отливает. Он десять лет после работает над этим памятником», — рассказывает Нежинский.

Аникушин объяснял длительность работы тем, что ему было трудно выполнить правую руку Пушкина так, чтобы она выражала «вдохновенный полет его поэзии». Затягивание работы грозило серьезными последствиями для скульптора — в то время за разбазаривание государственных средств можно было попасть в лагерь. Но Аникушин не сдавался и добился своего.

Чайки — нежданные участники истории

Памятник Пушкину, наконец, был установлен, и он сразу же стал любимым местом для чаек, которые постоянно на нем сидели.

«Есть подозрения, что Пушкин хороший был человек, потому что на Медном всаднике, например, не сидят, а то люди обычно предполагают, что на любом памятнике сидят птицы. Не на любом памятнике, вот конкретно на Пушкине перед Русским музеем они всегда сидят. Если вы пришли на Площадь искусств к Русскому музею и видите, что никто не сидит на памятнике Пушкина, значит, что вам не повезло. Нужно пять минут подождать, и какая-то птица обычно обязательно взгромоздится. Чаще всего чайка там будет сидеть», — заметил Нежинский.

Из-за чаек памятник приходилось регулярно мыть. Изначально это делалось вручную, это позже стали использовать пожарную машину.

Чудо-спасение на высоте

Аникушин после установки памятника стал известным. Ему посыпались заказы.

«Практически все Пушкины, которые у нас в Петербурге можно увидеть, это работа Аникушина. Полсотни скульптур у нас есть этого замечательного художника. Но вот, конкретно, свое первое произведение, обеспечившее его успех и славу, он любил чрезвычайно и регулярно его мыл», — отметил экскурсовод.

Однажды Аникушин, поднимаясь на леса для того, чтобы вымыть памятник, поскользнулся и упал. Он должен был разбиться, но чудом уцелел. Оказалось, что он зацепился за ту самую вытянутую вдохновенно руку Пушкина и повис на ней.

«Чайки пытались уничтожить Аникушина, а вот Пушкин его и спас», — иронично заключает Юрий Нежинский.

Символизм истории

Эта история имеет глубокий символизм. Десять лет труда, преодоление трудностей и неожиданное спасение — все это подчеркивает значимость работы Аникушина и величие поэзии Пушкина. Памятник стал не просто памятником поэту, но и символом творческого подвига и чудесного спасения. Чайки, которые в этой истории выступают в роли невольным участником событий, подчеркивают тему непредсказуемости жизни и присутствия в ней случайностей.

Это напоминает о том, что даже в самом грандиозном творческом подвиге всегда есть место для непредсказуемости и чуда.