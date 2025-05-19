Герои школьной программы: проверьте свою память!

Вспомните школьные уроки литературы: знакомые имена, судьбы, характеры… Но сможете ли вы безошибочно вспомнить, из какого произведения каждый герой? Этот тест — не просто проверка знаний, а увлекательное путешествие по страницам классики. Вас ждут семь вопросов о героях, чьи имена знакомы каждому выпускнику.

Какие-то персонажи сразу вызывают ассоциации, другие — требуют задуматься. Проверьте, насколько хорошо вы помните школьную литературу, и узнайте, к какому уровню литературной эрудиции вы принадлежите!