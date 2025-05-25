Английский без репетитора и квесты на свежем воздухе: как выбрать идеальный детский лагерь в Ленобласти и не прогадать с программой

Лето — пора каникул и отдыха, и многие родители задаются вопросом, как организовать досуг ребенка, чтобы он был не только веселым, но и полезным. Детские лагеря под Петербургом предлагают широкий спектр возможностей: от изучения английского языка до освоения робототехники и развития творческих способностей.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала порталу «Городовой» о самых интересных вариантах.

British House: погружение в английский язык — без репетиторов и учебников

Если ребенок увлекается английским языком, то языковой лагерь British House станет отличным решением. Здесь ребенок окажется в языковой среде, где будет заниматься английским языком не менее 8 часов в день.

«То есть, соответственно, если у вас ребенок занимается английским, на лето можно, допустим, прекратить все занятия с репетитором, уйти, так сказать, на каникулы, но поехать вот именно в языковой лагерь.Там ребенок будет находиться непосредственно в языковой среде, где они будут заниматься, даже несмотря на то, что это летний лагерь, он вроде как подразумевает отдых, но дети не менее 8 часов уделяют языку», — отмечает Наталья Ансталь.

Чтобы попасть в British House — нужно выбрать смену и оплатить ее.

«Там не отменяются обычные, привычные для лагеря активности, то есть там и творческие всевозможные задания какие-то, и дискотеки, и спортивные мероприятия. Там можно покататься на сапах по озеру, потому что лагерь подразумевает расположение рядом с озером», — подчеркнула Ансталь.

Город следопытов: квесты — игры и полезные навыки на свежем воздухе

«Город следопытов» — это сеть лагерей с разной направленностью, где каждый ребенок сможет найти что-то по душе. Лагерь нацелен на то, чтобы вся смена проходила в формате квестов и игр, которые повышают полезные навыки у детей.

«У них есть вообще абсолютно разная направленность. В их лагерях можно выбрать то, что непосредственно понравится вашему ребенку, и дети спокойно и интересно, весело проведут свои летние каникулы. То есть лагерь в целом, независимо от тематики, нацелен на то, что вся его смена проходит в формате всевозможных квестов, каких-то игр, которые повышают навыки полезные у детей. Соответственно, вот провести время с пользой на воздухе — отличный вариант», — рассказывает Наталья Ансталь.

«Азимов Кэмп»: программирование — робототехника и профессионалы своего дела

Если ребенок увлекается программированием и робототехникой — «Азимов Кэмп» станет отличным выбором. Здесь собираются профессионалы из разных сфер, которые делятся своими знаниями и опытом с юными талантами.

«Если, допустим, дети увлекаются у вас программированием, им нравится робототехника, то можно поехать в «Азимов Кэмп». Это тоже классный лагерь, там собираются профессионалы из сфер, которые представлены. Опять же, программирование, робототехника», — отмечает Наталья Ансталь.

Little Stars: лагерь только для девочек

Для родителей, которые хотят отправить своих дочерей в лагерь, где они смогут раскрыть свой творческий потенциал — есть лагерь Little Stars. Этот лагерь ориентирован на творчество, где проводятся различные мастер-классы и снимаются ролики для соцсетей.

«Для детей, точнее для родителей, которые там хотят отправить своих дочек в лагерь вот именно для девочек — такие тоже есть. Это лагерь Little Stars. Лагерь только для девочек, он больше нацелен на творчество, там проводят различные мастер-классы. Тоже классный вариант, если вот хочется такого варианта для ребенка», — рассказывает Наталья Ансталь.

В Little Stars работают профессионалы, а досуговая программа включает в себя вечеринки и пикники.

Как попасть в лагерь мечты

В Ленинградской области достаточно большое количество лагерей для детей, поэтому важно определиться, что именно хочется ребенку.

«Так что в Ленобласти в целом достаточно большое количество лагерей для детей. Просто нужно определиться, что хочется вашему ребенку. В любой лагерь можно спокойно попасть, записавшись на смену, оплатив ее. Ну здесь стоит учитывать, что об этом уже нужно сейчас позаботиться, потому что все лагеря, которые популярны — места там быстро разбираются», — советует Наталья Ансталь.

Выбор детского лагеря — это ответственное решение, поэтому важно учитывать интересы и увлечения ребенка, а также отзывы других родителей.