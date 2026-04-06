Кулич без вреда: сколько можно съесть на Пасху

С точки зрения нутрициологии пасхальный кулич представляет собой типичный десерт с высокой калорийностью.
Он включает рафинированную муку, сахар и жиры, из-за чего даже маленький кусочек обеспечивает значительную энергетическую ценность.
В среднем 100 г кулича содержат 300–400 ккал, что эквивалентно полноценному приему пищи, но не дает долгого ощущения насыщения.
Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
Как отметил специалист, говоря о безопасном количестве без вреда для фигуры, ключевую роль играет не только сам кулич, но и общий суточный баланс калорий.
Для человека с нормальным весом, не сидящего на строгой диете и соблюдающего умеренный рацион, допустимой нормой будет 100–150 г кулича в день — примерно один средний ломтик.
Это не спровоцирует прибавку в весе при условии, что вписывается в ежедневную норму калорий.
При этом следует помнить о ряде важных моментов.
Во-первых, кулич предпочтительнее употреблять утром или днем — так тело лучше переработает углеводы.
Во-вторых, избегайте комбинации с другими сладостями в тот же день: глазурь, конфеты или сладкие напитки легко повысят суммарную калорийность.
В-третьих, учитывайте привычки: если десерты в повседневной жизни редкость, то несколько дней с избытком кулича все равно могут сказаться на весе.
«Отдельно стоит сказать о так называемых диетических куличах. Снижение сахара или замена муки действительно может немного уменьшить калорийность, но принципиально продукт остается десертом.
Поэтому главный ориентир — умеренность», — подчеркнула Лебедева.