Кусочек Москвы в Петербурге: почему станция метро «Ленинский проспект» так напоминает столицу

Жители Петербурга находят в метро знаки, которые отсылают их к московскому стилю.

Станция метро «Ленинский проспект» в Петербурге — одна из самых необычных и интересных точек в подземной сети города. Она открылась в 1977 году, в честь 60-летия Октябрьской революции и отличалась совсем не питерским дизайном. В интерьере есть отсылки к Москве и Ленину, который и перевез столицу из Петрограда.

Станция выделяется своей простотой и лаконичностью в оформлении, а также небольшой глубиной заложения — всего около 8 метров. Для петербургского метро, где средняя глубина станций составляет около 57 метров, это редкость.

Немного истории и почему «Ленинский проспект»

Изначально станцию планировали назвать «Проспект Героев», так называлась улица, на которой она расположена. Но в 1977 году улицу переименовали в Ленинский проспект, и станция тоже получила такое имя.

Как строили и что получилось

Станция была построена открытым способом — то есть сначала выкопали котлован, потом возвели подземный зал, а сверху восстановили дорогу. Из-за особенностей грунта и наличия крупных валунов пришлось забить около 3000 тонн металлического шпунта, чтобы укрепить стены котлована, пишет Вечерний Питер.

Архитектура

В оформлении станции нет пышности — она строгая и функциональная и состоит из 57 колонн, так называемый «московский тип». В интерьере преобладает красный карельский гранит, что напоминает оформление Мавзолея Ленина. Надписи на стенах выполнены в шрифте, который тоже отсылает к зданию на Красной площади в Москве.

Петербуржцы спорят по этому поводу: кто-то не видит явных отсылок к Мавзолею вождя, другие в целом отмечают, что станция напоминает московское метро.

«Я не очень разбираюсь в шрифтах, но буквы на Мавзолее и на станции Ленинский проспект значительно отличаются» — пишет посетитель метро.

На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Однако станция, действительно, необычная и особенная для Петербурга.