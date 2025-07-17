368 000 рублей в месяц: элитные «квадраты» Петербурга обновили рекорд

От Крестовского до «Золотого треугольника»: топ-локации элитной недвижимости Северной столицы.

Рынок элитной недвижимости Санкт-Петербурга продемонстрировал значительный рост, подтверждая статус Северной столицы как привлекательного направления для состоятельных арендаторов.

Средняя стоимость аренды высокобюджетной недвижимости достигла внушительных 368 тысяч рублей в месяц.

Рост ставок и его причины

По сравнению с 2024 годом, средняя ставка выросла на 13%. Этот рост обусловлен несколькими факторами:

Увеличение спроса на элитное жилье.

Ограниченное предложение на рынке аренды.

Общая инфляция и удорожание строительных материалов.

Основная доля элитных объектов аренды сосредоточена в двух ключевых районах:

Петроградский район — 42% предложений.

Центральный район — 39% предложений.

Средняя площадь предлагаемого объекта составила 151 м2, практически не изменившись за год.

Преобладающая доля квартир (68%) имеет площадь от 100 до 200 м2, а 17% предложений — квартиры до 100 м2.

Ценовой диапазон и структура ставок

Ценовая структура рынка аренды элитного жилья характеризуется следующими особенностями:

40% объектов — ставки от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.

22% объектов — ставки от 350 до 400 тысяч рублей в месяц.

15% объектов — ставки от 500 тысяч рублей в месяц и выше.

Минимальная ставка аренды составила 250 тысяч рублей в месяц, максимальная достигла 1,75 млн рублей.

Диапазон ставок за 1 м2 в месяц составил от 833 до 6,5 тысяч рублей. Оба показателя выросли за последний год на 25% и 20% соответственно.

Лидеры рынка элитной недвижимости

Как пишет «Деловой Петерург», Крестовский остров удерживает первое место по стоимости квадратного метра на рынке элитной вторичной недвижимости.

Средняя стоимость «квадрата» здесь сегодня составляет 1,03 млн рублей, рост за год — 11%.

На втором месте — локация «золотой треугольник», где стоимость м2 в среднем составляет 1,01 млн рублей.

Коттеджи и квартиры: динамика цен

К началу июля в Петербургской агломерации почти сравнялись средние стоимости коттеджей и квартир на первичном рынке элитного жилья.

С начала текущего года они увеличились до 113 млн и 114 млн рублей соответственно.

При этом объем предложения продолжил расти, даже несмотря на рост средней цены сотки земли в элитных коттеджных посёлках, которая достигла 2 млн рублей, прибавив 45% с начала текущего года.

Прогнозы на будущее

Ожидается, что к 2029 году средняя стоимость квадратного метра элитного жилья в Петербурге вырастет с 1,1 млн до 1,6–1,7 млн рублей.

С 2020 года цена на элитную недвижимость в городе растет ежегодно.

Это демонстрирует устойчивый долгосрочный восходящий тренд: от 548 тысяч рублей за квадратный метр в 2020 году до 1,18 млн рублей в 2025-м.

Показатель 2024 год 2025 год Изменение/Рост Комментарии / Особенности Средняя стоимость аренды (мес.) ≈ 325 664 руб. (расчетно)* 368 000 руб. +13% Виден уверенный рост ставок Минимальная ставка аренды (мес.) н/д 250 000 руб. — Максимальная ставка аренды (мес.) н/д 1 750 000 руб. — Структура по ставкам: — 250–300 тыс. руб./мес. н/д 40% — Основная доля предлагает по этой цене — 350–400 тыс. руб./мес. н/д 22% — — 500 тыс. руб./мес. и выше н/д 15% — Средняя площадь объекта ≈ 151 м² 151 м² 0% Преобладает сегмент 100–200 м² (68%) Квартиры площадью до 100 м² 17% — Меньшая доля по сравнению с >100 м² Распределение по районам: — Петроградский район н/д 42% — Концентрация элитных предложений — Центральный район н/д 39% — Ставка за 1 м²/мес. (мин.–макс.) 667–5 416 руб.* (расчетно)** 833–6 500 руб. +25%/+20% Существенный рост минимальных и максимальных ставок Стоимость 1 м² (лидеры рынка): — Крестовский остров ≈ 927 928 руб.* 1 030 000 руб. +11% Самая высокая стоимость «квадрата» — Золотой треугольник ≈ 910 811 руб.* 1 010 000 руб. — Второе место Средняя стоимость элитных коттеджей < 113 млн руб. 113 млн руб. Рост Почти сравнялись со стоимостью элитных квартир Средняя стоимость элитных квартир < 114 млн руб. 114 млн руб. Рост Средняя цена сотки земли в ЭКП ≈ 1,38 млн руб.* 2 млн руб. +45% Значительный скачок с начала года Средняя стоимость 1 м² элитной недвижимости 2020: 548 000 руб.

2024: ~1 100 000 руб.

2025: 1 180 000 руб. К 2029 прогноз: 1 600 000–1 700 000 руб. Рост ежегодно Стабильная долгосрочная тенденция увеличения стоимости

Цены актуальны на момент публикации.