Город без прикрас: что скрывает музей «Разночинный Петербург»

Мемориальный музей «Разночинный Петербург» — это не просто музей, а настоящая машина времени, которая переносит вас в атмосферу непарадной столицы конца XIX — начала XX века. Это место познакомит с их жизнью и бытом.

Немного истории

Музей берет начало с 1924 года, когда после смерти Владимира Ильича Ленина по инициативе жителей дома в Большом Казачьем переулке, где он жил в 1894–1895 годах, был создан так называемый «уголок Ильича». В 1938 году здесь открыли музей-квартиру, посвященную молодому революционеру. Позже, в 1992 году, музей получил статус историко-мемориального и стал называться «Музей истории революционно-демократического движения 1880–1890-х годов».

Только в 2006 году, с появлением новых экспозиций, музей получил современное имя — «Разночинный Петербург». В дореволюционной России такой термин обозначал людей, которые не принадлежали к дворянству или купечеству — это были мелкие служащие, отставные солдаты, рабочие, студенты и прочие представители интеллигенции и пролетариата умственного труда. Именно их жизнь и быт музей старается показать без прикрас и парадности.

Что можно увидеть в музее

Сам музей занимает несколько комнат в старинном доходном доме 1825 года постройки. Это не роскошный дворец, а скромное жилье обычных людей того времени. В одной из комнат воссоздана квартира молодого Владимира Ульянова — здесь он жил, учился и начал свой путь в революционном движении. Экспозиция «Выбор пути» рассказывает о его жизни и деятельности в 1880–1890-е годы.

Особое место занимает «Блокадная комната семьи Агте» — она воссоздает быт ленинградской семьи во время страшной блокады. Здесь можно увидеть настоящие вещи того времени, которые помогали людям выжить в тяжелых условиях. Например, центральным экспонатом считается кокосовый орех — экзотический продукт, который семья хранила как запас на все дни блокады.

Кроме того, музей рассказывает об истории района Семенцы — одной из окраин Петербурга, где жили разночинцы. Экспозиция «Вокруг Семеновского плаца» знакомит с архитектурой, бытом и жизнью этого района, показывая, как развивался город за Фонтанкой.

Атмосфера и впечатления

Музей находится в жилом доме, и это добавляет особый колорит — вы словно попадаете в настоящий жилой квартал Петербурга XIX века. Здесь нет блеска и помпезности, зато есть настоящая история и живые воспоминания о людях, которые создавали облик города изнутри. Во дворе-колодце можно сделать красивые фотографии, а внутри — почувствовать дух времени, передает Петербург Центр.

Где найти

Музей расположен в Большом Казачьем переулке, дом 7, недалеко от станций метро «Пушкинская» и «Звенигородская». Работает музей со вторника по воскресенье, понедельник — выходной.