Городовой / Город / Lada по подписке: АвтоВАЗ предлагает платить 44 000 рубля в месяц за Vesta - вот что входит
Lada по подписке: АвтоВАЗ предлагает платить 44 000 рубля в месяц за Vesta - вот что входит

Опубликовано: 24 апреля 2026 16:03
Что дает подписка и кому она выгодна

Вместо того чтобы копить на покупку машины годами, теперь можно просто «арендовать» новые Лады на понятных условиях. Российский автогигант неожиданно запустил сервис подписки, который позволяет пересесть за руль без головной боли со страховкой и техобслуживанием.

Что почем и кто в очереди

Старт программы под названием «Lada Легко» пока скромный: подписали только седан Vesta с двигателем 1.6 и автоматом в комплектации «Практик».

Платить за эту радость придется в районе 44 000 рублей в месяц (или примерно 1500 рублей в день, если считать поминутно).

Позже обещают добавить в программу Granta и Largus, так что любителям универсалов стоит присмотреться.

Что входит в платеж

Сумма в 44 тысячи звучит зубасто, но за эти деньги вы получаете полностью готовый к бою автомобиль.

Вот что упаковано в тариф:

  1. Страховка (ОСАГО и КАСКО) - не нужно дергаться и искать дешевые полисы.
  2. Плановое ТО и круглосуточная помощь на дорогах.
  3. Сезонная «переобувка» плюс хранение зимней/летней резины.

Единственное «но» - управлять машиной могут не больше трех человек, а годовой пробег ограничен 30 тысячами км.

Договор рассчитан на 12 месяцев, потом Vesta возвращается заводчанам без штрафов за естественный износ.

Напоследок лайфхак

Программа отличная, если вы ездите каждый день по городу, но не мотаетесь в соседние области. Платить 44 тысячи за машину, которая будет пылиться во дворе - сомнительное удовольствие.

А вот если ваши личные поездки укладываются в 2500 км в месяц, подписка может спасти от внезапных трат на шиномонтаж или ремонт.

Главное правило: внимательно посчитайте свой обычный пробег до подписания, чтобы не платить за лишние километры «сверху».

Автор:
Анастасия Чувакова
