Легендарное пирожное из СССР: как приготовить ту самую "картошку" - вкус из детства

Приготовить «то самое» пирожное из детства несложно – нужны самые базовые ингредиенты.

Запекать его не нужно: достаточно замесить плотную шоколадную массу, скатать «картофелины» и положить в холодильник на полчаса.

Ингредиенты

Вам потребуется:

песочное печенье (например, «юбилейное») – 350 г;

сгущенное молоко – 200 г;

сливочное масло – 100 г;

какао-порошок – 3 ст. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.

Также подготовьте немного сахарной пудры и какао-порошка для обсыпки.

Способ приготовления

Измельчите печенье в блендере или сложите его в пакет и прокатайте скалкой. Возьмите глубокую емкость и перемешайте в ней венчиком до однородной консистенции размягченное сливочное масло, сгущенное молоко, ванильный сахар и какао. Затем добавьте печенье и начните вымешивать смесь – она должна стать плотной, как мягкий пластилин.

Разделите смесь на кусочки и слепите из них пирожные в виде картофелин. Обваляйте их в обсыпке и поставьте в холодильник на полчаса.

Сделайте «глазки»: смешайте чайную ложку размягченного сливочного масла и немного сгущенки. Сделайте в «картофелинах» углубления спичкой и в каждое из них поместите капельку крема.