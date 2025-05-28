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«Лекарственное опьянение» на дороге: как обезболивающие могут стать причиной штрафа и лишения прав

Опубликовано: 28 мая 2025 20:02
Человек, автомобиль
«Лекарственное опьянение» на дороге: как обезболивающие могут стать причиной штрафа и лишения прав
Городовой ру

В России хотят наказывать водителей, которые управляют автомобилем после употребления некоторых медикаментов.

В России могут начать наказывать водителей, которые сели за руль, приняв некоторые лекарственные препараты. Не тех, что с алкоголем или наркотиками, а тех, которые вроде бы обычные — обезболивающие, снотворные, успокоительные. Оказывается, они тоже могут влиять на реакцию и внимание и вызывать так называемое «лекарственное опьянение», а значит, создавать опасность на дороге.

Что такое «лекарственное опьянение»?

Это когда после приема лекарства у вас ухудшается способность быстро реагировать и концентрироваться. Например, вы приняли обезболивающее, и вдруг начинаете чувствовать себя вялыми, сонными или невнимательными. В таком состоянии садиться за руль — не самая лучшая идея.

То же самое с нами происходит, когда мы выходим от стоматолога или косметолога, которые применили анестетик, чтобы пациент не чувствовал боль. Поэтому, если вы поставили пломбу или сделали процедуры красоты, то лучше не садиться за руль.

Почему раньше это не было проблемой?

Пока в законах не было четких правил про такие случаи. Если у водителя находили алкоголь или наркотики, то все понятно — наказание есть. А вот если просто лекарство, которое влияет на мозг, но не содержит запрещенных веществ, то было неясно, что делать.

Что изменится?

Закон одобрили в первом чтении, но если его примут окончательно, то за вождение «под лекарствами» можно будет получить штраф и лишиться прав, сообщают Ведомости. Причем речь идет не только о снотворных или успокоительных, но и о тех же обезболивающих. Это важно, потому что многие даже не подозревают, что после приема сильного обезболивающего их реакция может быть замедлена.

Какие лекарства могут попасть в список?

Пока точный список ещё не утвержден, но туда точно войдут:

  1. Снотворные и успокоительные средства;
  2. Препараты от эпилепсии и болезни Паркинсона;
  3. Обезболивающие (включая анестетики)

Что делать, если вы принимаете лекарства?

Самое главное — внимательно читать инструкции и не садиться за руль, если препарат может повлиять на вашу реакцию. Если сомневаетесь — лучше подождать или попросить кого-то другого сесть за руль.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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