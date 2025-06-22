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«Ленфильм» снова в деле: как легендарная киностудия Петербурга берет курс на возрождение

Опубликовано: 22 июня 2025 15:32
Ленфильм
«Ленфильм» снова в деле: как легендарная киностудия Петербурга берет курс на возрождение
Global Look Press / Zamir Usmanov

На форуме в Петербурге подписано важное соглашение.

Киностудия «Ленфильм» — одна из старейших и самых известных киностудий России. Ее история началась еще в 1914 году, когда в Петрограде создали Военно-кинематографический отдел.

В 1918-м он превратился в Петроградский кинокомитет, а спустя годы студия получила имя «Ленфильм». За более чем сто лет студия стала настоящим символом культурной жизни Петербурга.

Трудности и кризисные годы

Несмотря на славное прошлое, в последние годы студия переживала не лучшие времена. Частая смена руководства и финансовые проблемы мешали развитию и стабильной работе.

Многие фильмы, снятые в Петербурге, создавались без участия «Ленфильма», что подчеркивало необходимость перемен и поддержки студии.

Новый этап: поддержка и сотрудничество с властями

На полях ПМЭФ-2025 власти Санкт-Петербурга и Министерство культуры России подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на поддержку и возрождение «Ленфильма», сообщает КП.

Губернатор Александр Беглов отметил, что студия — это не просто предприятие, а культурный символ города, и выразил готовность помогать в ее развитии.

Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что «Ленфильм» должен стать ультрасовременным творческим пространством, сохраняя при этом свою историческую значимость.

Современная инфраструктура и финансовая поддержка

Сегодня на территории студии работают пять съемочных павильонов, цеха по изготовлению декораций, монтажные и технические службы, а также хранилища костюмов и реквизита.

Петербургские власти ежегодно выделяют около 250 миллионов рублей на поддержку киностудии и съемку национальных фильмов.

Уже есть успешные примеры — например, фильм Алексея Германа-младшего «Воздух», который стал заметным событием в российском кино.

Возрождение «Ленфильма» — это не просто восстановление старой студии, а создание современного креативного центра, где история встречается с новыми технологиями и идеями.

Студия готова вновь стать местом притяжения для режиссеров, актеров и всей киноиндустрии России, продолжая традиции и создавая новые шедевры отечественного кино.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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