«Своих и чужих нет»: Санкт-Петербург и Ленобласть запускают единую карту для всех

Это событие знаменует важный шаг к объединению двух регионов и предоставлению новых возможностей для их жителей.

С 1 июня в Ленинградской области начинается выпуск карты жителя на базе Единой карты петербуржца — ЕКП «Ленинградская».

Соглашение о выпуске подписали в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подписанный документ расширяет возможности использования ЕКП для жителей Ленинградской области и знаменует появление первой в России агломерационной карты, которая будет действовать на территории сразу двух регионов.

Как сообщили в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию города, уникальный проект, который позволит жителям пользоваться льготами и преимуществами как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области.

«Своих и чужих нет»

«Мы не делим жителей Санкт‑Петербурга и Ленинградской области на своих и чужих — мы все вместе. У нас два самостоятельных субъекта РФ, но одна агломерация. Соглашение о создании «Единой карты петербуржца» с красивым названием «Ленинградская» даст ряд преференций как жителям города, так и области», — отметил Александр Беглов.

Эти слова подчеркивают стремление к объединению усилий двух регионов для улучшения жизни их граждан.

Льготы и преимущества карты «Ленинградская»

Карта «Ленинградская» предоставляет широкий спектр возможностей и преимуществ для жителей Ленинградской области:

Единый социальный проездной билет. На ЕКП «Ленинградская» можно будет записать Единый социальный проездной билет Ленинградской области, что сделает проезд в общественном транспорте более удобным и доступным.

Бесплатные музеи для серебряного возраста. Держатели ЕКП и ЕКП «Ленинградская» серебряного возраста с 1 июня смогут бесплатно посещать известные музейные комплексы на территории Ленинградской области: музей-заповедник «Парк Монрепо», литературно-художественный музей-усадьбу «Приютино» и другие. Это отличная возможность для пожилых людей приобщиться к культуре и истории родного края.

Для держателей карты «Ленинградская» старшего возраста предусмотрены особые бонусы, делающие жизнь более насыщенной и экономически выгодной. Эта карта открывает двери к бесплатным культурным учреждениям и значительно снижает расходы на транспорт.

Бесплатные музеи: культурное наследие для «серебряного возраста»

По инициативе Ленинградской области стартует акция: семь музеев региона станут бесплатными для посещения гражданами «серебряного возраста» — мужчин старше 60 лет и женщин старше 55. Это — прекрасная возможность прикоснуться к истории, культуре и искусству, не заботясь о стоимости билетов.

Безлимитный проезд: свобода передвижения по льготной цене

Карта также дает ощутимую экономию при оплате проезда в общественном транспорте. Пенсионеры Ленобласти пополняют карту на 475 рублей, а количество поездок при этом не ограничено. Поездки осуществляются как по 47-му региону, так и по Северной столице.

Скидки до 50%: экономия на всем

Сотрудничество более 690 компаний и организаций с системой Единой карты позволяет держателям получать скидки до 50% на товары и услуги — от аптек и магазинов до театров и образовательных курсов. Это не просто карта, это — ключ к выгодным покупкам и разнообразным возможностям.

Как получить карту «Ленинградская»?

Информация о том, как получить карту, будет опубликована позднее.

Запуск «Ленинградской» — это важный шаг в развитии сотрудничества между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Ожидается, что в будущем карта будет предоставлять еще больше возможностей и льгот для жителей двух регионов, способствуя их социально-экономическому развитию.