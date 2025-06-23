Дворянство по чину: что случилось 23 июня в истории Петербурга

История города на Неве складывается из множества событий, каждое из которых оставило свой след в его облике и судьбе жителей.

23 июня — день, когда происходили события, отражающие разные грани жизни Петербурга — от царских указов и строительства соборов до трагических событий войны и возрождения старинных традиций.

1769: Забота о природе или царская прихоть?

В 1769 Екатерина II издала указ, в котором, в частности, было записано:

«Для пресечения истребления дичи, коя почти совсем выведена в заповедных местах, брать в солдаты и наказание всех тех преступников, кои будут изыманы без билетов в тех запретительных местах в произведении охоты с борзыми собаками, с фузеями, или же с какими-то ни было орудиями около Санкт-Петербурга, Петергофа, Царского Села и Кикинской мызы в трех верстах».

Указ появился после того, как императрица прочитала доклад обер-егермейстера князя Семена Нарышкина, в котором он сетовал на то, что вокруг Петербурга охотники стали бесконтрольно истреблять дичь.

1845: Изменения в системе государственной службы

В 1845 году был принят манифест о новом порядке присвоения дворянского достоинства на государственной службе.

С этого времени и до 1856 года потомственное дворянство на военной службе давали только чины с 8 класса (капитан, ротмистр), а с 1856 года для получения потомственного дворянства надо было получить чин 6 класса (полковник, капитан первого ранга).

1913: Величие и трагедия

В 1913 году в присутствии императорской семьи состоялся чин освящения Кронштадтского Морского собора. К тому времени он был самым крупным из морских соборов Российской империи.

Храм построили на Якорной площади (раньше тут лежали старые брошенные судовые якоря). Его высота позволяла кораблям ориентироваться в море. Стоимость строительства составила 1 876 000 рублей.

Службы в соборе проводились до 1927 года, а 4 октября 1929 года он был закрыт, крест и купола сброшены, а алтарь осквернен.

Великое освящение возрожденного храма состоялось 28 мая 2013 года.

1937: Спасение от войны

В 1937 в Ленинградский морской порт прибыла первая группа испанских детей из Сан-Себастьяна и Бильбао. На борту парохода «Сантай» было 1498 человек.

В Испании тогда шла гражданская война и советское правительство решило предоставить убежище, а также право на жительство в СССР детям испанских коммунистов и участников гражданской войны.

Самуил Яковлевич Маршак в журнале «Чиж» опубликовал написанное по этому поводу стихотворение, где есть такие строки:

«Вез пароход драгоценный груз В дальний Советский Союз. Вез пароход Небывалых гостей – Несколько сот детей. Землю свою защищают отцы, Бьются за каждую пядь. В битвах за родину гибнут бойцы, Детям нельзя погибать. Дети найдут в отдаленном краю Родину, дружбу, семью».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», стихотворение Маршака стало символом надежды и милосердия.

Часть прибывших детей осталась в Ленинграде, большинство разъехалось по другим городам СССР.

1957: Возрождение традиции

В 1957 году в Ленинграде была возобновлена традиция полуденного выстрела со стен Петропавловской крепости, прерванная в 1934 году.

На Нарышкином бастионе были установлены две 152-мм гаубицы образца 1938 года, которые участвовали в обороне города во время Великой Отечественной войны.

Обслуживала орудия специальная команда из четырех человек, которая находилась в ведении Ленинградского городского комитета ДОСААФ.

Традиция выстрела в 12 часов по московскому времени одновременно с последним шестым радиосигналом существует до сих пор.

Со 2 июня 2008 года в Устав Петербурга внесли дополнительный пункт: «Петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости».

История в деталях — 23 июня в зеркале петербургских событий

23 июня — день, который позволяет взглянуть на историю Петербурга под другим углом, увидеть ее в деталях и почувствовать многогранность.

От царских указов до трагических событий войны и возрождения традиций — все это часть общей картины, делающей Петербург уникальным и неповторимым городом.