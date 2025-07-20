Лето под боком: куда сбежать из Петербурга в мир пещер, крепостей и лесных тайн

Недалеко от города на Неве можно найти настоящие приключения.

Ленобласть богата интересными местами, поэтому на выходные стоит сбежать от шумного Петербурга и прости их не банально, а с уклоном в историю и природу.

Ведь рядом с городом есть места, которые заставят надолго задержать дыхание с древними крепостями и лесными оазисами. Вот три ярких направления, куда стоит отправиться.

Саблино и «мини-Ниагара»

Саблино — небольшой поселок в Ленобласти, который славится своей сетью пещер. Главная «фишка» — Левобережная пещера с подземной часовней Николая Чудотворца.

Чтобы попасть внутрь, нужен экскурсовод — так и безопаснее, и интереснее, пишет сайт Прогулки по Петербургу.

На поверхности не менее впечатляющее зрелище — водопад на реке Тосна, который местные ласково называют «мини-Ниагарой». Летом там прохладно и фотогенично.

Шлиссельбург и крепость Орешек — 700 лет легенд

Если мечтаете побывать в настоящем средневековом замке, не уезжая далеко от Петербурга, вашего внимания заслуживает крепость Орешек, расположенная на Ореховом острове в устье Невы.

Это место находится прямо напротив Шлиссельбурга. Крепости уже более 700 лет, и она пережила все — войны, осады, даже смены хозяев между Россией и Швецией.

Началась история с деревянного бастиона в 1323 году, потом укрепления превратились в каменную крепость с пятью башнями.

По легенде, в период Северной войны именно здесь Петр I лично участвовал в штурме, после чего крепость получила имя Шлиссельбург — «город-ключ».

Но не только военной славой знаменита крепость. После того как она перестала быть форпостом, там оборудовали одну из самых суровых политических тюрем в России.

Здесь сидела сестра Петра I, декабристы, народовольцы и революционеры. Во время Великой Отечественной войн крепость оборонялась почти 500 дней, прикрывая «Дорогу жизни».

Сегодня крепость — музей с множеством экспонатов, сохранившимися подвальными тюрьмами и мемориальными комплексами.

Добраться можно теплоходом из Шлиссельбурга, экскурсии подробно расскажут не только о военной истории, но и о судьбах узников, которых здесь заключали в разные эпохи.

Линдуловская роща в Рощино — зеленый заповедник с эдаким финским акцентом

Если хочется гулять в лесу среди древних лиственниц, то отправляйтесь в Линдуловскую рощу под Рощино. Это настоящий уголок дикой природы с редкими растениями и чистейшими ручьями.

В роще проложен экологический маршрут с деревянными настилами через болота — совершенно необычный опыт, когда под ногами не просто земля, а настоящий декор из кочек и мха.

К тому же здесь есть музей финского хутора — небольшой, но очень душевный, рассказывающий о быте и истории финских переселенцев в этих местах.

Рощино — прекрасное место для семейных прогулок и любителей природы, где можно и отдохнуть, и зарядиться силой леса.

Все эти места доступны с разными видами транспорта — электричками, автобусами и катерами. Берите с собой фотоаппарат и хорошие кроссовки — и вперед, на поиски приключений.