С 1 марта петербуржцев ждут изменения в оплате отопления

В Петербурге с 1 марта 2025 года изменится порядок оплаты за отопление. Минстрой России вводит запрет на равномерные платежи в течение года. Об этом сообщил Дмитрий Нифонтов, замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ.

На данный момент действуют два принципа оплаты. Первый предполагает равномерное распределение платежей на все 12 месяцев, даже летом, когда отопление отключено. Второй — оплату только в отопительный сезон, по фактическому потреблению. Именно последний вариант станет обязательным.

Как объясняют в ведомстве, оплата по факту, основанная на показаниях приборов учета, прозрачнее и справедливее. Горожане будут платить исключительно за то тепло, которое реально получают.

Равномерная система оплаты была введена для снижения нагрузки на семейный бюджет в зимний период. Однако она вызывает недоумение у многих, ведь летом приходится оплачивать услугу, которой фактически не предоставляют.

Теперь петербуржцы смогут избежать лишних затрат, но важно будет следить за расходом тепла в холодные месяцы, пише источник.

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