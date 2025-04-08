Лишний нолик: новый штраф за брань вызвал споры

Депутат Госдумы предложил увеличить штраф за мат и время рассмотрения дел, касающихся сквернословия в общественных местах.

Слуги народа продолжают вносить свои предложения в законодательную базу. На этот раз депутаты борются за чистоту нашей речи, а точнее хотят наказывать рублем тех, кто сквернословит.

Сейчас за нецензурное ругательство на публику можно отделаться штрафом в 1000 рублей, что, по мнению чиновников, не останавливает тех, кто матерится. Теперь штраф за такое правонарушение может вырасти в разы, что вызвало много споров среди людей.

Споры

Многие люди и организации поддерживают эту идею. Они считают, что мат в общественных местах плохо влияет на детей и общество в целом и надеются, что увеличенные штрафы сдержат любителей ругнуться. Но есть и другое мнение. По мнению пользователей сети, нужно заниматься воспитанием культуры речи, а не придумывать очередные наказания.

Дела о мелком хулиганстве

Депутат Госдумы Александр Аксененко в разговоре с RT, предложил повысить штраф за мат до 10 тысяч рублей. Ругательства в общественном месте считаются мелким хулиганством и такие дела рассматриваются быстро, а чиновник считает, что в случае увеличения штрафа, они должны проходить более тщательную проверку.

Ответственность организаторов концертов

Депутат сотмечает, что организаторы концертов должны следить за тем, чтобы на их мероприятиях не использовалась нецензурная лексика. Сейчас они не отвечают за это, что кажется несправедливым.

Мат в домовых чатах

Один случаев, который закончился наказанием рублем, произошел в Нижегородской области. В домовом чате мужчина поругался с семейной парой, которая представляла ТСН. Он обвинил их в растрате общих денег и выругался матом. В итоге суд взыскал с мужчины компенсацию в 50 тысяч рублей.

Что делать, если услышали мат в общественном месте

Бизнес-тренер и эксперт по этикету Алевтина Рогова советует не делать замечания людям, которые матерятся в общественном месте, так как такие люди могут быть непредсказуемоыми. Лучше всего просто не обращать на них внимания. Если с вами ребенок, то лучше покинуть это место.