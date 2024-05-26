ТОП-5 мест для агротуризма в России, которые дешевле морских курортов

Обычными пляжами с толпами отдыхающих уже никого не удивишь. Наоборот люди жаждут спокойствия и полного погружения в культурную среду и агротуризм в этом им помогает. Необычное направление стало активно развиваться в 2021 году по указу президента, а в 2024-ом на эту отрасль собираются выделить более 72 милиардов рублей. Деньги пойдут на поддержку ферм, гостиниц и развитиае новых плодовых садов в регионах.

Что это такое

Сельский туризм обожают не только гости из-за границы, решившие узнать Россию изнутри, но и сами местные жители. Это достаточно доступное направление, так как деревни или поселки находятся не так уж и далеко от крупных городов. Бешеных денег за отели платить не нужно, а еда на обед и ужин порой полностью собирается своими руками. Это очень экологично и безопасно.

Чуть ли не в каждом регионе страны уже есть свои фермы, которые приглашают всех желающих изучить все процессы изнутри. Там можно подоить коров, собрать ягоды, предусмотрена даже охота и рыбалка. Жить такие туристы могут как в доме самого фермера, так и в отдельном коттедже. Конечно, условия там далеко не пятизвездочные, но в этом-то и весь смысл.

«Чтобы туристы могли чему-то научиться, пока гостят в деревне, проводятся мастер-классы по приготовлению национальных блюд или мастер-классы по пошиву русского сарафана или обучение какому-то элементу национальной вышивки/ремеслу. В деревнях проводят турниры по традиционным русским играм, например, бабкам, городкам, лапте. Сейчас эти игры совсем забыты, но будут очень интересны маленьким гостям из города», — указано портале Росагротуризма.

Источник фото: Legion-Media

Куда ехать и что там делать

В Краснодарском крае сейчас более сотни центров агротуризма. Люди с удовольствием работают на полях с арбузами, кукурузой, томатами. Собирают черешню, персики и абрикосы, а еще наблюдают за страусиными фермами. Разгуляться там действительно есть где. На некоторых территориях есть свои пасеки, пруды с карпами. По утрам гостям предлагают парное молоко и свежеприготовленный сыр.

В Богородске, что в Нижегородской области, можно насладиться агротуризмом в полной мере. Увидеть дворянские усадьбы, покататься на лошадях, сделать сыр своими руками или свалять что-нибудь из шерсти. Развлечений пруд пруди.

Источник фото: Legion-Media

В деревне Мироедово Смоленской области тоже есть усадьба, где можно остановиться. Сутки стоят от 500 до 1000 рублей. Гостям там будет чем заняться. Любители природы смогут покормить цесарок, постричь овцу или поохотиться ночью с мастером своего дела.

Отправиться можно и в Ставропольский край, например, на усадьбу «Пчелиный двор» в селе Александровское или на виноградную усадьбу «Журавушка» на хуторе Большевик. Воронежская область славится разведением рысаков.

Сколько стоит

Цены на такой вид туризма намного приятнее, чем за морские курорты или Турцию с Египтом. В Астрахань на четыре, например, дня можно съездить за 27 тысяч, в Карелию за пять дней придется заплатить около 30. Двухдневные туры по России в агрофермы не стоят больше пяти тысяч. Такие, кстати, понравится и детям, и взрослым из-за обилия и разнообразия всевозможных мастер-классов.

Источник фото: Legion-Media