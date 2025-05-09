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Фронтовые дороги памяти: как рождалась песня «Эх, дороги» в условиях войны

Опубликовано: 9 мая 2025 21:03
Солдаты, аккордеон
Фронтовые дороги памяти: как рождалась песня «Эх, дороги» в условиях войны
Городовой ру

Истории подвигов и трагедий, вдохновивших на создание песен Победы.

Песни Великой Отечественной войны — это не просто музыкальные произведения, а важные исторические документы, отражающие героизм, трагедию и несокрушимый дух советского народа. Многие из этих песен были написаны под впечатлением реальных событий, подвигов и трагедий, произошедших на фронтах войны.

«На безымянной высоте»: подвиг 18 сибиряков и бессмертная песня

Песня «На безымянной высоте» была написана в 1963 году для фильма Владимира Басова «Тишина», снятого по повести Юрия Бондарева. Автором слов стал Михаил Матусовский, а музыку написал Вениамин Баснер.

Как пишет URA.RU, в основу песни легла реальная история о подвиге 18 красноармейцев-сибиряков, которые сумели остановить три сотни немецких солдат у деревни Рубежанка Калужской области осенью 1943 года.

В ночь с 13 на 14 сентября 1943 года 17 добровольцев, большая часть которых была из Новосибирска, под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина отправились в тыл врага, чтобы скрытно занять высоту 224,1 возле деревни Рубежанка. Эта высота, хорошо укрепленная и окруженная минными полями, стала преградой на пути советских войск к реке Десне и городу Рославлю.

Группе дали радиопозывной «Луна». Бойцы захватили высоту, но гитлеровцам удалось отсечь огнем следующую за штурмовой группой пехотную роту. Сибиряки оказались в окружении и приняли неравный бой, который продолжался всю ночь и для 16 из них стал последним. Утром 14 сентября основные силы 718-го стрелкового полка прорвались на высоту. Перед ними предстала страшная картина.

«С гранатой в руке, с указательным пальцем на спусковом крючке автомата, в лужах собственной и вражеской крови лежали тела героев», — описывал поле боя редактор дивизионной газеты Николай Чайка.

Задачу сибиряки выполнили ценой своей жизни. В живых после этого боя остались лишь двое — контуженого рядового Герасима Лапина без сознания обнаружили свои, а тяжело раненый сержант Константин Власов попал в плен.

Песня «На безымянной высоте» стала символом героизма и самопожертвования советских солдат, а ее слова напоминают о подвиге тех, кто ценой своей жизни приближал Победу.

«Эх, дороги»: дороги войны и чувства солдат

Песня «Эх, дороги» стала одним из самых знаковых символов Великой Отечественной войны, отражая чувства солдат, их надежды и переживания.

Она была написана вскоре после окончания войны, в 1945 году, для театрализованной программы «Весна победная», задуманной режиссером Сергеем Юткевичем. Авторами песни стали поэт Лев Ошанин и композитор Анатолий Новиков.

Хотя авторы «Эх, дороги» не принимали непосредственного участия в боевых действиях, им удалось побывать на фронте. Ошанин провел много времени среди солдат на Западном, Карельском и 3-м Белорусском фронтах, а Новиков совершил поездки в места боев на Курской дуге. Эти переживания стали основой для создания песни.

Ошанин делился воспоминаниями о том, как «Дороги» родились в условиях бомбежки, когда рядом падали солдаты, и как он искал нужные слова, чтобы передать всю тяжесть войны.

Песня «Эх, дороги» воплощает в себе образ фронтовых дорог, полных опасностей и испытаний, а также надежду на возвращение домой и встречу с близкими.

Песни «На безымянной высоте» и «Эх, дороги» — это не просто музыкальные произведения, но и истории человеческого мужества, стойкости и трагедии. Они напоминают о подвигах советских солдат, которые ценой своей жизни приближали Победу, а также о вере в лучшее будущее и желании вернуться домой.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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