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Пластиковые контейнеры признали опасными

25 декабря 2024 22:32
Пластиковые контейнеры, внутри овощи и фрукты
Пластиковые контейнеры признали опасными
Городовой ру

Ученые выявили химические вещества в пластике, угрожающие здоровью и экологии.

После Нового года остается много еды, которые домовитые петербурженки заботливо раскладывают в пластиковые контейнеры, чтобы убрать в холодильник. Понять можно. Чисто, аккуратно и не занимает много места. Однако эту кухонную утварь, как выяснилось, опасно использовать.

Исследователи из Норвежского института науки и технологий (NTNU) проанализировали состав пластика и обнаружили более 16 тысяч химических компонентов, из которых 4,2 тысячи представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Результаты исследования были опубликованы на сайте проекта PlastChem.

Опасности пластиковых компонентов

Из этих химических веществ 400 вызывают особое беспокойство, так как они встречаются во всех видах пластика, включая упаковку для пищевых продуктов. Ученые предупреждают, что пластик может выделять токсичные вещества, которые способны накапливаться в организме человека и загрязнять окружающую среду.

Рекомендации ученых

Для снижения риска ученые предлагают несколько мер:

  • Ужесточить регулирование использования опасных химикатов.
  • Сделать процесс производства пластика более прозрачным, чтобы потребители знали, какие вещества входят в состав.
  • Упростить состав полимеров, исключив ненужные химические компоненты.

Профессор NTNU Мартин Вагнер подчеркнул, что решение проблемы пластика возможно только при ответственном подходе к его химическим составляющим.

Перспективы

Ранее ученые предложили способ борьбы с токсичным нанопластиком с помощью фильтров, изготовленных из переработанного мусора. Этот подход открывает новые возможности для снижения вреда от пластика на окружающую среду.

Новое исследование подчеркивает важность более ответственного подхода к использованию и переработке пластика, что может значительно уменьшить его негативное влияние на здоровье людей и экосистему.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ЕдаБезопасностьЗдоровье
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