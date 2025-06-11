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16 секретов больших продаж: как противостоять уловкам супермаркетов и сэкономить свои деньги

Опубликовано: 11 июня 2025 18:01
магазины, уловки
16 секретов больших продаж: как противостоять уловкам супермаркетов и сэкономить свои деньги
globallookpress/Sergey Elagin

Не только растущие цены разоряют покупателей.

Поход в супермаркет — это не просто покупка продуктов. Это тщательно спланированная игра, в которой покупатель является объектом целого ряда маркетинговых манипуляций. Рост цен — лишь верхушка айсберга. Торговые сети активно используют хитрые приемы, чтобы заставить людей тратить больше, чем они планировали.

Онлайн-иллюзия: дороже, чем кажется

«Онлайн-покупки часто дороже: цены в приложениях и на сайтах могут быть выше, чем в торговом зале, хотя кажется, что онлайн — всегда выгоднее», — пишет 78.ru.

Казалось бы, онлайн-шопинг должен экономить не только время, но и деньги. Однако, супермаркеты часто хитрят, устанавливая более высокие цены на товары в интернете, пользуясь человеческим стремлением к удобству.

«Суперцена!» — супер-обман?

Ложные скидки: яркие вывески «Суперцена!» часто не означают реальной скидки — если не указана старая цена и срок акции, то это обычный товар, оформленный как выгодное предложение. Часто это не более чем маркетинговый ход.

Молоко в конце тоннеля: дорога к кассе полна соблазнов

Базовые продукты в конце зала: молоко, яйца и хлеб размещают подальше, чтобы по пути люди набрали лишнего. Часто для полного набора приходится обойти весь магазин.

Перестановка мебели: хаос как способ увеличения продаж

Супермаркеты регулярно меняют расположение товаров, чтобы запутать людей и заставить дольше бродить по залу, натыкаясь на «выгодные предложения».

Большая тележка — большие траты

Большая тележка создает иллюзию необходимости ее заполнить. Даже если человек планировал купить всего пару продуктов, подсознательно он стремится заполнить пустующее пространство. Лучше брать в таких случаях корзину.

Идеальный мир: овощи как с картинки и ароматы, вызывающие аппетит

Овощи и фрукты выглядят безупречно, благодаря специальной обработке. Ароматы свежей выпечки и цветов у входа стимулируют аппетит и желание купить больше. Нужно просто не поддаваться на визуальные и обонятельные ловушки.

Музыкальное сопровождение и дизайн: создание нужной атмосферы

Спокойная музыка замедляет наше движение, заставляя дольше оставаться в магазине. Белые стены в мясном отделе создают ощущение свежести и качества.

Детские радости и бренды на уровне глаз

Сладости и игрушки размещают в зоне досягаемости детей, а самые дорогие продукты — на уровне глаз взрослых. Это стимулирует импульсивные покупки.

Карты лояльности и психологические цены

Магнитные карты и «выгодные» предложения: карты лояльности привязывают к магазину, а психологические трюки с ценами (например, 299 вместо 300) создают иллюзию экономии. Лучше использовать карты лояльности с умом и не верить иллюзиям.

Как не стать жертвой маркетинга: советы покупателям

Зная эти уловки, проще делать покупки осознанно и не поддаваться на маркетинговые манипуляции. Вот несколько советов, которые помогут сэкономить:

  • Составлять список покупок и строго его придерживаться. Это поможет избежать импульсивных покупок.
  • Не ходить в магазин голодным. Голод усиливает аппетит и желание купить больше.
  • Внимательно изучать ценники и сравнивать. Не верит ярким вывескам, а проверять наличие скидок.
  • Использовать корзину вместо тележки. Это поможет избежать лишних трат.
  • Не поддаваться на уговоры детей и рекламные акции.
  • Планировать свой маршрут по магазину и не отвлекаться на посторонние товары. Это поможет сэкономить время и деньги.

Супермаркеты — это целая индустрия, которая стремится заставить тратить больше. Но, зная их уловки, можно противостоять этим манипуляциям и экономить свои деньги.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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