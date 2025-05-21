«Магнит» — лидер подделок: в каких магазинах Петербурга чаще всего продают некачественную тушенку

Все десять образцов мясных консервов разных торговых марок, проверенных «Общественным контролем» в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФБУ «Тест-С.-Петербург», не соответствуют требованиям ГОСТа. В Петербурге проверка качества тушенки показала удручающие результаты — ни один из образцов не соответствует ГОСТу.
Что не так с петербургской тушенкой и как защитить себя от покупки фальсификата?
Популярность фальсификации: мясные консервы — в топе некачественных продуктов
В последние годы мясные консервы наряду с молочной продукцией возглавили рейтинг продовольственных товаров, подверженных фальсификации.
Согласно результатам проверок, проведенных «Общественным контролем», государственные испытательные лаборатории ежегодно признают не соответствующими требованиям государственного стандарта от 80% до 100% образцов мясных консервов.
Свинина ТМ «Старково»: третье подряд несоответствие стандартам
Свинина ТМ «Старково» (ООО «Союз-Логистик», Рязанская обл.) третий год подряд попадает на экспертизу «Общественного контроля», и каждый раз вердикт лаборатории одинаков: эта марка не соответствует обязательным требованиям.
Продукт выпускается по «облегченному» государственному стандарту ГОСТ 34177-2017, который требует наличия в банках кусочков мяса массой не менее 20 г.
Однако изготовитель не соблюдает даже и это условие ГОСТа: на сей раз в банке, треть которой составлял выплавленный жир, были обнаружены отдельные мясные волокна, а кусочки мяса практически отсутствовали.
Единственным достоинством этих консервов, приобретенных в магазине «Фикс Прайс», была их честная цена — 189 руб./кг, но вряд ли такая «облегченная тушенка» даже по доступной цене придется по вкусу взыскательному потребителю.
Торговая сеть «Магнит»: лидер по реализации некачественной тушенки
Проверка показала, что лидерство по реализации некачественных мясных консервов в Петербурге, как и в прошлом году, прочно удерживает торговая сеть «Магнит» — сразу три поддельных образца тушенки разных торговых марок были обнаружены в магазинах этой сети.
ТМ «Русь»: каррагинан, субпродукты и низкое содержание белка
Так, в «Говядине тушеной» ТМ «Русь» (ООО «Производственная компания «РУСЬ», Новгородская обл.) с маркировкой «Экстра», приобретенной по цене 503 руб./кг, были выявлены не заявленные в составе каррагинан, субпродукты (мясная обрезь) и сухожилия, не предусмотренные рецептурой ГОСТа.
При этом массовая доля белка составила 10,19% вместо нормы «не менее 15%», а массовая доля составных частей (мяса и жира) — 52,8% вместо нормы «не менее 58%».
Заниженное содержание белка: массовое нарушение стандартов
В восьми образцах («Наша!», «Мясокомбинат Курганский», «Русь», «Сделано в СССР», «Рузком», «М», «Мясовсем» и «Салют+») содержание белка было ниже нормы, иногда в два раза. В большинстве проверенных образцов выявлено заниженное содержание белка.
В половине проб нашли нежелательные добавки: мясную обрезь, сухожилия и загуститель каррагинан, который не соответствует ГОСТу. В ряде образцов обнаружены нежелательные добавки, запрещенные ГОСТом.
Курганский мясокомбинат «Стандарт»: повторное нарушение стандартов
Другой подделкой под гостовскую тушенку от сети «Магнит» в очередной раз стали консервы от ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» (г. Курган). «Свинину тушеную» ТМ «Мясокомбинат «Курганский» по цене 554 руб./кг. лаборатория забраковала по массовой доле белка, которая составила 9,94% вместо 16%.
|Торговая марка / Производитель
|Тип продукта / ГОСТ
|Цена (руб./кг)
|Основные нарушения
|Фактические показатели (белок/жир/мясо и жир)
|Требования ГОСТ (белок/жир/мясо и жир)
|Старково ООО «Союз-Логистик»
|Свинина тушеная / ГОСТ 34177-2017
|189
|Мелкие волокна вместо кусков мяса, треть банки — жир, масса кусков < 20 г
|—
|≥6% / ≤35% / ≥45% (по новому ГОСТ)
|Русь ООО «Производственная компания «РУСЬ»
|Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|503
|Каррагинан, субпродукты, сухожилия, низкий белок, мало мяса и жира
|10,19% / — / 52,8%
|≥15% / ≤17% / ≥58%
|Честный продукт ООО «Производственная компания «РУСЬ»
|Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|615 (2020 г.)
|Избыток жира, низкий белок, каррагинан не указан
|9,7% / 36% / —
|≥16% / ≤18% / ≥59%
|Мясокомбинат «Курганский» ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»
|Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|554
|Низкий белок, переваренное мясо, масса кусков < 30 г
|9,94% / — / —
|≥16% / ≤18% / ≥59%
|Мясокомбинат «Курганский» (разные даты)
|Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|—
|Низкий белок и жир, масса кусков < 30 г, недоваренное мясо, камедь
|7,73% / — / —
|≥16% / ≤18% / ≥59%
|М ООО «Агроторг Троицк** (частная марка «Магнит»)
|Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|414
|Сухожилия, субпродукты, каррагинан не заявлен, низкий белок
|8,06% / — / —
|≥16% / ≤18% / ≥59%
|Мясовсем ООО «МПК «ПОТАНИНО»
|Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|400
|Кровеносные сосуды, сухожилия, субпродукты, каррагинан, избыток жира, дефицит белка, масса кусков < 30 г
|8,69% / 23,3% / —
|≥15% / ≤17% / ≥58%
|Мясовсем ООО «МПК «ПОТАНИНО»
|Говядина в собственном соку / ГОСТ 34177-2017
|—
|Мелкозернистая масса, низкий белок, мало мяса и жира
|5,11% / — / 36,3%
|≥9% / ≤20% / ≥50%
|Сделано в СССР ООО МПК «САЛЮТ +»
|Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|615
|Субпродукты, сухожилия, каррагинан, низкий белок
|11,88% / — / —
|≥15% / ≤17% / ≥58%
|Салют + (магазин «Копейка»)
|Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|388
|Субпродукты, сухожилия, каррагинан, лимфатический узел, низкий белок
|13,44% / — / —
|≥16% / ≤18% / ≥59%
|Наша ООО «Консервпром»
|Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|883
|Низкий белок
|13,25% / — / —
|≥15% / ≤17% / ≥58%
|ШТАБ ООО «МКК «Балтийский»
|Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|380
|Мелкие куски мяса (23% < 30 г), не соответствует органолептике
|—
|≥16% / ≤18% / ≥59%
|ШТАБ ООО «МКК «Балтийский»
|Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|—
|Низкий белок, превышение жира, избыток соли
|10,53% / 19,8% / —
|≥15% / ≤17% / ≥58%
|ШТАБ (2024 г.)
|Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|—
|Низкий белок, превышение жира
|8,63% / 28,5% / —
|≥15% / ≤17% / ≥58%
|Рузком ЗАО «Лыткаринский МПЗ»
|Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|—
|Самый низкий белок и мясо/жир
|7,56% / — / 48,2%
|≥16% / ≤18% / ≥59%
|Рузком (2023 г.)
|Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013
|—
|Гелеобразователь, низкий белок, мало мяса и жира
|6,16% / — / 38,9%
|≥15% / ≤17% / ≥58%
Результаты проверки свидетельствуют о необходимости повышения контроля качества мясных консервов и повышения осведомленности потребителей о том, как выбрать качественный продукт.