«Магнит» — лидер подделок: в каких магазинах Петербурга чаще всего продают некачественную тушенку

Почему мясные консервы так часто подделывают и что делать, чтобы не купить кота в мешке?

Все десять образцов мясных консервов разных торговых марок, проверенных «Общественным контролем» в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФБУ «Тест-С.-Петербург», не соответствуют требованиям ГОСТа. В Петербурге проверка качества тушенки показала удручающие результаты — ни один из образцов не соответствует ГОСТу.

Что не так с петербургской тушенкой и как защитить себя от покупки фальсификата?

Популярность фальсификации: мясные консервы — в топе некачественных продуктов

В последние годы мясные консервы наряду с молочной продукцией возглавили рейтинг продовольственных товаров, подверженных фальсификации.

Согласно результатам проверок, проведенных «Общественным контролем», государственные испытательные лаборатории ежегодно признают не соответствующими требованиям государственного стандарта от 80% до 100% образцов мясных консервов.

Свинина ТМ «Старково»: третье подряд несоответствие стандартам

Свинина ТМ «Старково» (ООО «Союз-Логистик», Рязанская обл.) третий год подряд попадает на экспертизу «Общественного контроля», и каждый раз вердикт лаборатории одинаков: эта марка не соответствует обязательным требованиям.

Продукт выпускается по «облегченному» государственному стандарту ГОСТ 34177-2017, который требует наличия в банках кусочков мяса массой не менее 20 г.

Однако изготовитель не соблюдает даже и это условие ГОСТа: на сей раз в банке, треть которой составлял выплавленный жир, были обнаружены отдельные мясные волокна, а кусочки мяса практически отсутствовали.

Единственным достоинством этих консервов, приобретенных в магазине «Фикс Прайс», была их честная цена — 189 руб./кг, но вряд ли такая «облегченная тушенка» даже по доступной цене придется по вкусу взыскательному потребителю.

Торговая сеть «Магнит»: лидер по реализации некачественной тушенки

Проверка показала, что лидерство по реализации некачественных мясных консервов в Петербурге, как и в прошлом году, прочно удерживает торговая сеть «Магнит» — сразу три поддельных образца тушенки разных торговых марок были обнаружены в магазинах этой сети.

ТМ «Русь»: каррагинан, субпродукты и низкое содержание белка

Так, в «Говядине тушеной» ТМ «Русь» (ООО «Производственная компания «РУСЬ», Новгородская обл.) с маркировкой «Экстра», приобретенной по цене 503 руб./кг, были выявлены не заявленные в составе каррагинан, субпродукты (мясная обрезь) и сухожилия, не предусмотренные рецептурой ГОСТа.

При этом массовая доля белка составила 10,19% вместо нормы «не менее 15%», а массовая доля составных частей (мяса и жира) — 52,8% вместо нормы «не менее 58%».

Заниженное содержание белка: массовое нарушение стандартов

В восьми образцах («Наша!», «Мясокомбинат Курганский», «Русь», «Сделано в СССР», «Рузком», «М», «Мясовсем» и «Салют+») содержание белка было ниже нормы, иногда в два раза. В большинстве проверенных образцов выявлено заниженное содержание белка.

В половине проб нашли нежелательные добавки: мясную обрезь, сухожилия и загуститель каррагинан, который не соответствует ГОСТу. В ряде образцов обнаружены нежелательные добавки, запрещенные ГОСТом.

Курганский мясокомбинат «Стандарт»: повторное нарушение стандартов

Другой подделкой под гостовскую тушенку от сети «Магнит» в очередной раз стали консервы от ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» (г. Курган). «Свинину тушеную» ТМ «Мясокомбинат «Курганский» по цене 554 руб./кг. лаборатория забраковала по массовой доле белка, которая составила 9,94% вместо 16%.

Торговая марка / Производитель Тип продукта / ГОСТ Цена (руб./кг) Основные нарушения Фактические показатели (белок/жир/мясо и жир) Требования ГОСТ (белок/жир/мясо и жир) Старково ООО «Союз-Логистик» Свинина тушеная / ГОСТ 34177-2017 189 Мелкие волокна вместо кусков мяса, треть банки — жир, масса кусков < 20 г — ≥6% / ≤35% / ≥45% (по новому ГОСТ) Русь ООО «Производственная компания «РУСЬ» Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013 503 Каррагинан, субпродукты, сухожилия, низкий белок, мало мяса и жира 10,19% / — / 52,8% ≥15% / ≤17% / ≥58% Честный продукт ООО «Производственная компания «РУСЬ» Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013 615 (2020 г.) Избыток жира, низкий белок, каррагинан не указан 9,7% / 36% / — ≥16% / ≤18% / ≥59% Мясокомбинат «Курганский» ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013 554 Низкий белок, переваренное мясо, масса кусков < 30 г 9,94% / — / — ≥16% / ≤18% / ≥59% Мясокомбинат «Курганский» (разные даты) Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013 — Низкий белок и жир, масса кусков < 30 г, недоваренное мясо, камедь 7,73% / — / — ≥16% / ≤18% / ≥59% М ООО «Агроторг Троицк** (частная марка «Магнит») Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013 414 Сухожилия, субпродукты, каррагинан не заявлен, низкий белок 8,06% / — / — ≥16% / ≤18% / ≥59% Мясовсем ООО «МПК «ПОТАНИНО» Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013 400 Кровеносные сосуды, сухожилия, субпродукты, каррагинан, избыток жира, дефицит белка, масса кусков < 30 г 8,69% / 23,3% / — ≥15% / ≤17% / ≥58% Мясовсем ООО «МПК «ПОТАНИНО» Говядина в собственном соку / ГОСТ 34177-2017 — Мелкозернистая масса, низкий белок, мало мяса и жира 5,11% / — / 36,3% ≥9% / ≤20% / ≥50% Сделано в СССР ООО МПК «САЛЮТ +» Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013 615 Субпродукты, сухожилия, каррагинан, низкий белок 11,88% / — / — ≥15% / ≤17% / ≥58% Салют + (магазин «Копейка») Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013 388 Субпродукты, сухожилия, каррагинан, лимфатический узел, низкий белок 13,44% / — / — ≥16% / ≤18% / ≥59% Наша ООО «Консервпром» Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013 883 Низкий белок 13,25% / — / — ≥15% / ≤17% / ≥58% ШТАБ ООО «МКК «Балтийский» Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013 380 Мелкие куски мяса (23% < 30 г), не соответствует органолептике — ≥16% / ≤18% / ≥59% ШТАБ ООО «МКК «Балтийский» Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013 — Низкий белок, превышение жира, избыток соли 10,53% / 19,8% / — ≥15% / ≤17% / ≥58% ШТАБ (2024 г.) Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013 — Низкий белок, превышение жира 8,63% / 28,5% / — ≥15% / ≤17% / ≥58% Рузком ЗАО «Лыткаринский МПЗ» Свинина тушеная / ГОСТ 32125-2013 — Самый низкий белок и мясо/жир 7,56% / — / 48,2% ≥16% / ≤18% / ≥59% Рузком (2023 г.) Говядина тушеная / ГОСТ 32125-2013 — Гелеобразователь, низкий белок, мало мяса и жира 6,16% / — / 38,9% ≥15% / ≤17% / ≥58%

Результаты проверки свидетельствуют о необходимости повышения контроля качества мясных консервов и повышения осведомленности потребителей о том, как выбрать качественный продукт.