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Майские праздники: как будем работать и как отдыхать в 2025 году

2 января 2025 09:02
Майские праздники: как будем работать и как отдыхать в 2025 году
Майские праздники: как будем работать и как отдыхать в 2025 году
Legion-media

Давайте заранее думать о приятном.

Май 2025 года порадует россиян длинными выходными и короткими рабочими неделями. Но не всё так радужно, как кажется на первый взгляд: брать отпуск в мае экономически невыгодно, а многие специалисты будут работать и в праздники. Давайте разберемся в нюансах.

Когда отдыхаем?

Майские праздники в 2025 году будут проходить в два этапа:

Праздник весны и труда (1 мая)

Отдых начнётся в четверг, 1 мая, и продлится четыре дня — до воскресенья, 4 мая. Рабочая неделя перед праздниками будет укороченной: с понедельника, 28 апреля, по среду, 30 апреля.

День Победы (9 мая)

Майские каникулы продолжатся с четверга, 8 мая, по воскресенье, 11 мая. Такой длинный отдых стал возможен благодаря переносу выходного с 23 февраля на 8 мая. Перед праздниками россиян ожидает короткая трёхдневная рабочая неделя: с 5 по 7 мая.

Итог: всего в мае будет 18 рабочих дней и 13 выходных, что на два выходных больше, чем в 2024 году.

Как оплачивается работа в праздники?

Если вы трудитесь в майские праздники, ваши усилия должны быть вознаграждены. Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ:

Сдельная работа: оплата производится по двойным расценкам.

Дневные/часовые тарифы: выплата не менее двойной дневной или часовой ставки.

Оклад: за день работы начисляется либо стандартная ставка, либо двойная (в зависимости от того, превышает ли работа в выходной норму часов).

Вместо повышенной оплаты можно взять отгул, но тогда день труда оплачивается в стандартном размере.

Кому не до отдыха?

Несмотря на праздничное настроение, многие организации продолжат работать:

Экстренные службы (полиция, пожарные, медицинские учреждения).

Продуктовые магазины и аптеки.

СМИ и другие компании с непрерывным производством.

Для сотрудников таких сфер, чья работа прописана в трудовом договоре, праздничные смены обязательны. Однако, если вас вызывают на работу вне графика, потребуется письменное согласие и распоряжение руководства.

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Автор:
Ксения Беловицкая
Общество Работа
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