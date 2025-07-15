Школа — не главное: в России ищут способы заставить молодых людей заводить семьи раньше

Россияне уже боятся представить, чего ожидать дальше.

Для решения демографической проблемы в России предлагают сократить сроки обучения в школе и вузе, чтобы стимулировать более раннее создание семей и рождение детей.

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что сокращение сроков обучения поможет снизить средний возраст рождения первого ребенка.

Увеличение возраста вступления в брак: проблема

“Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления”, — отмечает Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Он указал на то, что специалисты тратят на обучение 17 лет, а затем еще около трех лет на адаптацию.

Ранее стало известно, что в России откладывают свадьбу: если пять лет назад средний возраст вступающих в брак составлял 30,7 лет, то сейчас он достиг 33,2 лет.

Сокращение обучения: решение?

“Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше”, — пояснил Рыбальченко.

Эксперт привел в пример проект “Эффективная начальная школа”, где дети осваивают начальную программу за три года вместо четырех.

Комплексная поддержка: другие меры

Поддержка должна быть комплексной. Так что сокращением образования люди не отделаются.

“Стоило бы ввести семейное налогообложение, когда снижается налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении первого и последующих детей. Необходимо разработать доступные программы арендного жилья, включая субсидированный и социальный найм, семейные общежития”, — предложил Рыбальченко.

Дополнительные меры: образование и родители

Также предложено обеспечить молодым родителям возможность бесплатного перехода на заочное или вечернее обучение и бесплатное поступление на магистерские программы.