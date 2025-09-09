«Старший брат» Петербурга: 8 причин, почему стоит свернуть с трассы в Лодейное Поле

Лодейное Поле расположено в глубине лесов северо-востока Ленинградской области.
Несмотря на хорошую транспортную доступность — трасса, железная дорога и река — туристы проезжают мимо, не останавливаясь. И даром, ведь город, основанный по инициативе Петра I в 1702 году, имеет что показать.
Именно здесь строилась Олонецкая верфь, судостроительный центр, который дал старт Балтийскому флоту.
Закладка верфи и первый фрегат
Верфь в Лодейном Поле получила название Олонецкой и была одной из самых важных в России более ста лет.
Как пишет пресс-служба Музея морского и речного флота, здесь в 1703 году сошел с воды фрегат «Штандарт» — «первенец» Балтийского флота.
Верфь строила корабли, участвовавшие в сражениях и кругосветных путешествиях, но в 1829 году ее закрыли — теперь легче стало строить на самой Неве в Петербурге.
От верфи — к городу
Поселение при верфи получило название Лодейное Поле — «лодейное» от лодей, то есть кораблей, и «поле» за ровную речную долину.
При Екатерине II оно получило городской статус, но с закрытием верфи начался упадок, который не спасли ни железная дорога, ни лесозавод.
Сегодня около 18 тысяч жителей занимаются лесозаготовкой и туризмом — отраслями, к которым относятся очень бережно.
Корабельные истории в сквере Корабелов
В самом центре на берегу Свири расположен сквер Корабелов. Тут стоит обелиск Петру I, установленный в 1832 году на деньги местных купцов.
Судостроительная история отражена в Сквере Корабелов, где находится «домик Петра» с музеем кораблестроения. Много малых архитектурных форм в морском стиле и смотровая площадка с видом на сосны — те самые корабельные леса.
«Этот уголок словно оживляет историю и напоминает о славе верфи», — отмечает канал "Географ и глобус".
Военные парки — свидетельства войны
Военная тематика занимает важное место. Сквер Корабелов соединен с парком Свирская победа, где сохранились укрепрайон, окопы, блиндажи и капониры.
Территория открыта для туристов и имеет большой познавательный потенциал.
Местный краеведческий музей, расположенный в необычном сказочном домике, рассказывает о Свирском рубеже и военной операции.
Город с двумя лицами
Центр Лодейного Поля — это симметричные кирпичные пятиэтажки, планировка в духе советского времени и частный сектор с колоритом.
Но за железнодорожными путями начинается уже настоящая деревня с грунтовыми дорогами и разваливающимися домами — контраст, отражающий историю и настроение города.
Природные сокровища вокруг
Речные парки заканчиваются песчаными пляжами, широкий лесной массив и чистейшие озера наполняют воздух лечебными ароматами сосен. Набережные и смотровые площадки создают условия для приятных прогулок и отдыха.
Одна из местных достопримечательностей — «храм» Николая Чудотворца с золотыми «парусами», напоминающий каравеллу. Несмотря на отказ РПЦ освящать его, он стал популярным арт-объектом.
Герб города — символы истории и преданности
Современный герб Лодейного Поля повторяет историческое изображение с золотым кораблем — именно такой первенец был построен на верфи.
Оснащение судна на гербе символизирует готовность жителей защищать Родину. Этот символ — напоминание, что несмотря на упадок и испытания, город сохраняет свое душевное и историческое ядро.