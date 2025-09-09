«Старший брат» Петербурга: 8 причин, почему стоит свернуть с трассы в Лодейное Поле

Лодейное Поле, спрятанное в лесах Ленинградской области, — это город с богатой историей, тесно связанной с рождением российского флота и событиями Великой Отечественной войны.

Лодейное Поле расположено в глубине лесов северо-востока Ленинградской области.

Несмотря на хорошую транспортную доступность — трасса, железная дорога и река — туристы проезжают мимо, не останавливаясь. И даром, ведь город, основанный по инициативе Петра I в 1702 году, имеет что показать.

Именно здесь строилась Олонецкая верфь, судостроительный центр, который дал старт Балтийскому флоту.

Закладка верфи и первый фрегат

Верфь в Лодейном Поле получила название Олонецкой и была одной из самых важных в России более ста лет.

Как пишет пресс-служба Музея морского и речного флота, здесь в 1703 году сошел с воды фрегат «Штандарт» — «первенец» Балтийского флота.

Верфь строила корабли, участвовавшие в сражениях и кругосветных путешествиях, но в 1829 году ее закрыли — теперь легче стало строить на самой Неве в Петербурге.

От верфи — к городу

Поселение при верфи получило название Лодейное Поле — «лодейное» от лодей, то есть кораблей, и «поле» за ровную речную долину.

При Екатерине II оно получило городской статус, но с закрытием верфи начался упадок, который не спасли ни железная дорога, ни лесозавод.

Сегодня около 18 тысяч жителей занимаются лесозаготовкой и туризмом — отраслями, к которым относятся очень бережно.

Корабельные истории в сквере Корабелов

В самом центре на берегу Свири расположен сквер Корабелов. Тут стоит обелиск Петру I, установленный в 1832 году на деньги местных купцов.

Судостроительная история отражена в Сквере Корабелов, где находится «домик Петра» с музеем кораблестроения. Много малых архитектурных форм в морском стиле и смотровая площадка с видом на сосны — те самые корабельные леса.

«Этот уголок словно оживляет историю и напоминает о славе верфи», — отмечает канал "Географ и глобус".

Военные парки — свидетельства войны

Военная тематика занимает важное место. Сквер Корабелов соединен с парком Свирская победа, где сохранились укрепрайон, окопы, блиндажи и капониры.

Территория открыта для туристов и имеет большой познавательный потенциал.

Местный краеведческий музей, расположенный в необычном сказочном домике, рассказывает о Свирском рубеже и военной операции.

Город с двумя лицами

Центр Лодейного Поля — это симметричные кирпичные пятиэтажки, планировка в духе советского времени и частный сектор с колоритом.

Но за железнодорожными путями начинается уже настоящая деревня с грунтовыми дорогами и разваливающимися домами — контраст, отражающий историю и настроение города.

Природные сокровища вокруг

Речные парки заканчиваются песчаными пляжами, широкий лесной массив и чистейшие озера наполняют воздух лечебными ароматами сосен. Набережные и смотровые площадки создают условия для приятных прогулок и отдыха.

Одна из местных достопримечательностей — «храм» Николая Чудотворца с золотыми «парусами», напоминающий каравеллу. Несмотря на отказ РПЦ освящать его, он стал популярным арт-объектом.

Герб города — символы истории и преданности

Современный герб Лодейного Поля повторяет историческое изображение с золотым кораблем — именно такой первенец был построен на верфи.

Оснащение судна на гербе символизирует готовность жителей защищать Родину. Этот символ — напоминание, что несмотря на упадок и испытания, город сохраняет свое душевное и историческое ядро.