Тайны петербургской подземки: 6 станций, названия которых вводят в заблуждение — куда ехать и что посмотреть

Почему пришло время пересмотреть названия станций петербургского метро и вернуть им исторический смысл?

В отличие от Москвы, в Петербургском метро к смене названий станций подходят более консервативно. Так, за всю 70-летнюю историю местной подземки новые названия дали всего лишь 4 станциям из 73 имеющихся (5%).

3 станции сменили идеологические названия советской эпохи сразу после распада СССР летом 1992 года, а именно, «Комсомольская» стала «Девяткино», «Площадь Мира» — «Сенной площадью», а «Красногвардейская» — «Новочеркасской».

Кроме того, открытую в 2018 году «Новокрестовскую» уже успели переименовать в «Зенит» в московском стиле по названию футбольной команды.

Тем не менее в метро Северной столицы все еще сохраняется большое число названий, пропитанных идеологической тематикой коммунистической эпохи, которые выглядят неактуально для города, который всегда позиционировался как «окно в Европу».

«Пионерская» — «Коломяжская»: Возвращение к историческим корням

Односводчатая станция Второй линии глубиной 67 метров открылась в 1982 году и «для галочки» получила свое название в честь 60-летия пионерской организации, хотя рядом не было чего-то, связанного с пионерами.

К примеру, Дом пионеров находился в центре города у Аничкова моста.

С распадом СССР в 1991 году пионерия канула в лету, а станция так и не поменяла свое название. Логичным было бы назвать ее «Коломяжская» по Коломяжскому проспекту, на которую выходит единственный вестибюль.

Сама улица названа в честь бывшей деревни Коломяги. Либо использовать проектное название «Богатырский проспект» («Богатырская»), хотя он находится на некотором удалении.

«Горьковская» — «Кронверкская»: Устранение идеологического наследия

Открытая в 1963 году станция получила свое название, поскольку рядом в 1914-1921 годах жил любимый советским властями писатель Максим Горький.

Название в честь писателя до 1991 года также имел нынешний полукруглый Кронверкский проспект (по кронверку, названию фортификационного укрепления Петропавловской крепости). Однако сам проспект десоветизировали, а станцию по каким-то причинам нет.

Другое возможное название - «Александровский парк», где находится наземный вестибюль станции, похожий после ремонта на летающую тарелку.

«Пролетарская» — «Шлиссельбургская»: Акцент на географическое расположение

Стереотипное для СССР название станции, одной из самых глубоких в городе (~72 метра), связано со стачкой рабочих 1901 года, также известной как Обуховская оборона, с чем связано и название проходящей рядом автомагистрали.

В современных условиях станцию логичнее будет назвать «Шлиссельбургская», поскольку автодорога от станции ведет до города-крепости Шлиссельбург.

«Улица Дыбенко» — «Веселый поселок»: Возвращение исторического названия

Восточная конечная Линии 4 открылась в 1987 году и получила название по одноименной улице, названной в честь революционера Петра Дыбенко, который, впрочем, в 1938 году был репрессирован и поставлен к стенке. Станция колонного типа, находится на глубине 61 метр.

В 2000-е годы возникали предложения по переименованию станции в «Веселый поселок» по историческому названию района, но оно так и не было осуществлено.

«Фрунзенская» — «Парфеновская» или «Варшавская»: Устранение путаницы и увековечивание памяти

Станция, которая сейчас временно закрыта на реконструкцию, открылась в 1961 году на глубине 39 метров.

Была названа по революционеру, а также советскому партийному и военному деятелю Михаилу Фрунзе, хотя находилась недалеко от ныне закрытого Варшавского вокзала, а Фрунзенская улица и район находятся в другом месте. Рядом расположен лишь Фрунзенский универмаг.

Станции можно присвоить название «Парфеновская» по улице, идущей параллельно Московскому проспекту. Сама улица получила название в 2015 году в память о купце и меценате XIX века Дмитрии Парфенове.

Еще один вариант — «Варшавская», по бывшему железнодорожном вокзалу, реконструированному в торговый центр и фудмолл.

«Проспект Большевиков» — «Оккервиль»: Возвращение к топонимике местности

Односводчатая станция глубиной 68 метров открылась в 1985 году и получила название по самой длинной магистрали в Невском районе в честь Российской социал-демократической рабочей партии после ее раздела на Большевиков и Меньшевиков.

В 2007 году станцию хотели переименовать в «Оккервиль» по протекающей рядом небольшой реке (приток Охты), однако это название не поддержал тогдашний губернатор.

Как пишет «Уголок урбаниста», переименование этих 6 станций петербургского метро — важный шаг на пути к декоммунизации топонимики города и возвращению к историческим корням.

Новые названия, отражающие особенности местности и увековечивающие память о выдающихся личностях, сделают петербургское метро более понятным и привлекательным для жителей и гостей города.

Переименование станций — это не просто смена табличек, а вклад в создание более гармоничного и отражающего историю города пространства.