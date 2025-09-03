Общественный транспорт важнее: в центре Петербурга исчезнет заправка

В центре Санкт-Петербурга Автозаправочную станцию (АЗС) «Роснефть» не сохранят: там появится выход из новой станции метро, пишет ДП.
Городские власти приняли окончательное решение, несмотря на то, что владельцы АЗС настаивали на сохранении объекта, так как он обслуживает важные учреждения: больницы, МЧС, МВД и другие.
К тому же, эта станция — основная автозаправка для центральных районов Петербурга, таких как Адмиралтейский, Сенной и Коломна.
Что будет на месте заправки
На территории, где сейчас находится АЗС, строят один из выходов со станции метро «Театральная». Проект предусматривает классический выход с навесом и спуском под землю.
Это будет второй вестибюль метро. Первый появится на месте Дома быта на улице Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.
Эти два выхода утверждаются как оптимальные для удобства пассажиров после тщательного рассмотрения восьми вариантов размещения вестибюлей.
Споры вокруг проекта
Собственники как заправки, так и Дома быта активно выступали против сноса своих объектов.
Владельцы Дома быта напомнили, что в здании работают более 100 предприятий детского здравоохранения и рядом находятся важные учреждения.
Однако появление новых вестибюлей решит транспортную проблему в Петербурге и разгрузит соседнюю станцию.
Хотя закрытие центральных АЗС вызывает вопросы, связанные с удобствами для автотранспорта и служб экстренной помощи, городские власти считают, что приоритетом является развитие метро.
Метрополитен уже построил подземную часть станции, но пока поезда проезжают мимо без остановки — выходы еще не готовы.
Ожидается, что новые входы сделают станцию более удобной для пассажиров и улучшат транспортную инфраструктуру центра города.