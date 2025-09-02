Городовой / Город / В одном шаге от Москвы: какие станции метро в Петербурге свяжут со столицей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

В одном шаге от Москвы: какие станции метро в Петербурге свяжут со столицей

Опубликовано: 2 сентября 2025 22:31
метро Петербурга
В одном шаге от Москвы: какие станции метро в Петербурге свяжут со столицей
globallookpress/Belkin Alexey

В Санкт-Петербурге стартует подготовка к строительству новых участков коричневой линии метро, что станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры города.

ООО «Метропроект», дочерняя компания «Метростроя Северной столицы», объявило о поиске подрядчика для проведения инженерных изысканий на участке от станции «Каретная» до станции «Суворовская-1».

На этом участке планируется строительство двух новых станций: «Лиговский проспект — 2» и «Знаменская».

Интеграция с ВСМ и пересадки

Станция «Лиговский проспект — 2» будет интегрирована с терминалом ВСМ Москва — Петербург, что значительно улучшит транспортную доступность для пассажиров.

Станция «Знаменская» обеспечит удобную пересадку на станции «Маяковская» и «Площадь Восстания».

Завершение работ запланировано на конец 2026 года, а начальная стоимость контракта составляет 144,96 млн рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще