В одном шаге от Москвы: какие станции метро в Петербурге свяжут со столицей

ООО «Метропроект», дочерняя компания «Метростроя Северной столицы», объявило о поиске подрядчика для проведения инженерных изысканий на участке от станции «Каретная» до станции «Суворовская-1».
На этом участке планируется строительство двух новых станций: «Лиговский проспект — 2» и «Знаменская».
Интеграция с ВСМ и пересадки
Станция «Лиговский проспект — 2» будет интегрирована с терминалом ВСМ Москва — Петербург, что значительно улучшит транспортную доступность для пассажиров.
Станция «Знаменская» обеспечит удобную пересадку на станции «Маяковская» и «Площадь Восстания».
Завершение работ запланировано на конец 2026 года, а начальная стоимость контракта составляет 144,96 млн рублей.